Qué hacer en Jerez este fin de semana: del nuevo disco de José de los Camarones al Rabanito Festival

Jornada La Inteligencia Artificial, Herramienta y Oportunidad para Autónomos y Empresas

El Ayuntamiento de Jerez ha organizado la jornada titulada 'La Inteligencia Artificial, Herramienta y Oportunidad para Autónomos y Empresas' para dar a conocer las nuevas herramientas de la Inteligencia Artificial y su aplicación directa al día día de los trabajadores autónomos y de las empresas. Se tratarán temas como el uso ético y responsable de la IA, la Inteligencia Artificial y el Marketing o el paso a la acción en el uso de la IA por los autónomos y las empresas.

También se contará con el testimonio de destacadas empresas locales que trabajan con este tipo de herramientas. Durante la jornada habrá tiempo para el establecimiento de contactos empresariales entre los participantes. Este encuentro tendrá lugar el jueves 6 de noviembre de 9:30 a 13:30 en el Salón de Actos de Empleo en Avda. Alcalde Álvaro Domecq 5-7-9. Para más información e inscripciones pinche en este enlace.

José de los Camarones presenta su nuevo disco

La Fundación Caballero Bonald acoge la presentación del nuevo disco del artista José de los Camarones, Aventuremos la vida, que incluye textos poéticos de Ángel González, Santa Teresa de Jesús, Gustavo Adolfo Bécquer y Omar Khayan, entre otros.

El acto será presentado por Francisco de la Rosa en la sede de la institución (Caballeros 17) el jueves 6 de noviembre a las 19:30 horas. Además se servirá una copa de jerez por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Con Aventuremos la vida, José de los Camarones firma una obra única donde el flamenco dialoga con la poesía de autores como Santa Teresa de Jesús, Gustavo Adolfo Bécquer, Angel González y Omar Khayan, envolviéndolo todo en un sonido contemporáneo que funde lo espiritual con lo psicodélico, lo popular con lo experimental. Una propuesta que atraviesa el folk flamenco, la psicodelia y el rock andaluz, con un enfoque contemporáneo y una profundidad poética y sonora inusual. La mística se convierte en ritmo, y el duende, en viaje.

Música folclórica chilena

Este jueves 6 de noviembre, Jerez acogerá un espectáculo unipersonal que combina música folclórica chilena y relatos conmovedores sobre la experiencia de ser refugiado durante la dictadura de Augusto Pinochet. Será de la mano de la artista chilena María Adriana.

El evento ofrece al público una oportunidad única de conocer de cerca las tradiciones musicales chilenas, mientras se comparte una historia personal de supervivencia, resiliencia y esperanza. La artista, reconocida por su capacidad para conectar profundamente con el público, llevará a los asistentes en un viaje emotivo a través de canciones, anécdotas y narrativas que reflejan la vida bajo un régimen represivo y la reconstrucción de una nueva vida en el extranjero.

Detalles del evento: Fecha: 6 de noviembre Lugar: El Cuarto Creciente, Francos 18, Casa Damajuana, Jerez Hora: 21 horas Reservas y Bizum: 625 487 118 Entradas: Entrada: 10€, también en puerta

Más información: https://mariaadriana.co.uk/music

Sesión Formativa en Seguridad Digital y Prevención de Violencia

El Ayuntamiento de Jerez en colaboración con la Policía Nacional ha organizado una sesión informativa en Seguridad Digital y Prevención de Violencia en la casa de mujeres este viernes 8 de noviembre por la mañana.

La sesión será impartida por la Unidad de Participación Ciudadana de Policía Nacional en la sede de la Casa de Mujeres de la calle Liebre de 10:30 a 12:00 horas.

VI Encuentro con el Patrimonio Arqueológico (ASPHA)

El VI Encuentro con el Patrimonio Arqueológico (ASPHA), orgnizado con motivo de los 500 años del Puente de Cartuja tendrá lugar este viernes y sábado con dos jornadas en el Museo Arqueológico de Jerez.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Programa Viernes 7 de noviembre

La jornada dará comienzo a las 17 horas con la presentación oficial. A continuación, a las 17:15 h., Manuela Ramírez Zarzuela, profesora de guitarra clásica, ofrecerá una pieza titulada Música en tiempos del emperador. Seguidamente, de 17:40 a 17:55 horas, Juan Luis Torreño Piñero, arqueólogo, presentará la 'Fotogrametría y modelado 3D del Puente de Cartuja', centrado en la virtualización del patrimonio. El programa continúa a las 18 horas, con la conferencia 'Que no son otra cosa que carreteras hechas en el agua. El Puente de Cartuja: entre resiliencia y gobernanza', impartida por Emilio Martín Gutiérrez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz. La jornada culmina con un debate de 19:15 a 20:30 horas, bajo el título 'Luces y sombras del Puente de Cartuja: hacia un método de restauración-conservación de un monumento', que estará moderado por Mª Carmen Reimóndez, presidenta de ASPHA, y contará con la participación de especialistas como Raquel Utrera, Lucía Ariza, Agustín Pina, José María Esteban y Miguel Ángel López.

Programa Sábado, 8 de noviembre

Visita de campo con el 'Encuentro en el Puente de Cartuja' a partir de las 10:30 horas, en un actividad coordinada con Ecologistas en Acción y la Asociación Tempul. Los ponentes y guías serán José María Sánchez, Agustín García-Lázaro, Enrique Pérez, Luis M. Cobos y Esperanza Mata, quienes ofrecerán explicaciones detalladas sobre el contexto histórico, arqueológico y natural de la emblemática obra hidráulica.

VI Noche de las Religiones

El Ayuntamiento de Jerez y la Mesa Local de Convivencia colaboran un año más en la organización de la VI Noche de las Religiones, un encuentro de Comunidades Religiosas para la Convivencia, cuyo objetivo es favorecer y dar a conocer la diversidad religiosa que coexiste en la ciudad, proponiendo un espacio de encuentro en el que visibilizar valores comunes y compromisos compartidos. Los Claustros de Santo Domingo acogerán esta actividad el viernes 7 de noviembre de 20:00 a 22:00 horas. La entrada es libre hasta completarse el aforo.

La Noche de las Religiones contará con la participación de la Asociación Islámica de Mujeres Bismillah, Asociación Zen de Andalucía, Comunidad Islámica de Jerez Al UMMA, CONFER, Grupo de Mujeres y Teología RUAH, Hogar La Salle, Iglesia Ortodoxa (Patriarcado Ecuménico), Orden Carmelita, Religiosas de Jesús María y Mesa Interreligiosa de Jerez.

"Humorista de Guardia"

"Humorista de Guardia" del artista José Luis Calero se pondrá en escena este viernes 7 de noviembre en la sala Compañía a partir de las 20:30 horas. Más información y y venta de entradas en estos enlaces, aquí y aquí.

Concierto de bandoneón de Claudio Constantini

Claudio Constantini es un pianista, bandoneonista y compositor cuya música difumina los límites entre la tradición clásica y la innovación contemporánea. Con una carrera que abarca prestigiosas salas de conciertos, colaboraciones orquestales y éxito viral en la era digital, Constantini redefine los parámetros de la música instrumental para las audiencias modernas.

Formado en música clásica, Constantini ha actuado en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Wigmore Hall (Londres), el Teatro Real (Madrid), el Ravinia Festival (Chicago) y el Konzerthaus (Viena).

En esta ocasión, en su concierto en el teatro Villamarta de Jerez, interpretará obras de J.S Bach y Néstor Piazzolla. El recital está previsto este viernes 7 de noviembre a partir de las 20:00 horas. Las entradas tienen un precio único de 15 euros y están puestas a la venta en este enlace.

Visita temática en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico de Jerez celebra una visita temática a sus salas con motivo de la celebración de La Semana del Enoturismo. La actividad lleva por título 'Antes de las soleras y el catavino' y será guiada por Laureano Aguilar Moya. La cita será este sábado 8 d noviembre a partir de las 11:30 horas. Es necesario hacer reserva previa al teléfono 956149560

III Rabanito Festival

La III edición de Rabanito Festival llega este fin de semana a la Alameda Vieja de Jerez. El Ayuntamiento se da la mano con cuatro empresas llenas de talento y que apuestan por el emprendimiento y la cultura jerezana para la organización del Rabanito Festival 2025, Gloria Vendimia, la Mantequería El Espartero, Albariza en las Venas, y Awa Creatives, con los objetivos de fomentar y visibilizar el talento joven de la ciudad.

La organización recuerda un año más que "os traemos 14 horas de ajo, berza, mosto, música en directo, un bingo drag... Todo lo que necesitas para que el sábado, 8 de noviembre, sea inolvidable".

La música de FunkZilla Rock y Erik de La Jama a los vinilos pa empezar, la comida y bebida de la tierra, los puestos de artesanía, las pinchadas de Tonini.rar y Josepe&Amaro.mp3 y los conciertos en directo de Aderez0, Onepacmusic y Ciervoss. Cerrará por todo lo alto, estrenándose también en el Rabanito, el auténtico estandarte del breakbeat andaluz: Dj Karpin.

El evento arrancará este sábado 8 de noviembre a las 12:00 horas hasta las 02:00 de la mañana en la Alameda Vieja. La entrada es libre para todas las edades.

Encuentro internacional de música coral

La Coral Polifónica de Capuchinos organiza II Encuentro Internacional Coral y XIV Encuentro Nacional de Corales este sábado 8 de noviembre en los Claustros de Santo Domingo a partir de las 20:00 horas. La jornada denominada "La Música conductora de Recuerdos" cuenta con la participación de cuatro agrupaciones: la Coral Polifónica de Algodonales, Grupo Coral Ossobona de Faro(Portugal, Coral "Serenata Roteña" de Rota y la propia Coral Polifónica de Capuchinos de Jerez.

La entrada es un donativo de 10 euros a beneficio de Alzehimer Jerez AFA La Merced.

Actuación de Juanma Restrepo de La Reina del Flow

El actor y cantante colombiano Juanma Restrepo, famoso por sus participaciones en La Reina del Flow y Pasión de Gavilanes, estará este sábado 8 de noviembre en la sala La Galería de Jerez ofreciendo un show junto al dúo de djs Bellacos.

Restrepo, que se deja ver útimamente en Jerez, Cádiz y Tarifa, ha grabado varios sencillos en este 2025 como Pa Enamorarte, Otra vez ¿Y qué tal?. Su sonido fusiona influencias urbanas con R&B y ritmos latinos, mezclando sandungueo y romantiqueo. Actualmente, prepara su primer álbum, En Conexión, basado en la premisa de que el amor y estar enamorado es como flotar sin gravedad, invitando a estados de felicidad y plenitud.

El evento tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a partir de la medianoche en la sala La Galería (Avenida de Europa,9) con entradas que oscilan entre los 10 y los 20 euros.

Concierto de Bywater Call

La banda canadiense Bywater Call, poderosa formación de southern soul, gospel y blues, presentará ‘Sunshine’, su primer disco en directo, este próximo domingo 9 de noviembre en un concierto previsto en la sala La Guarida del Ángel en Jerez de la Frontera. Bywater Call es un potente septeto originario de Toronto en el año 2017 y fusionan soul sureño, blues, soul y rock de raíces.

Está compuesta por Meghan Parnell a la voz, Dave Barnes en la guitarra, Bruce McCarthy a la batería, Mike Meusel en el bajo, Stephen Dyte en la trompeta, Julian Nalli al saxo tenor y el nuevo integrante John Kervin a los teclados. En su música se notan influencias de artistas como The Allman Brothers Band, Tedeschi Trucks Band, Aretha Franklin, Otis Redding, The Band y The Wood Brothers.

Hora y día: domingo 9 de noviembre a partir de las 21:00 horas Lugar: Sala La Guarida del Ángel, Calle Porvenir,1. Jerez Precio de las entradas: 22 euros anticipada en mutick y 27 en taquilla