Jerez recibe 8,8 millones de euros del Gobierno central para impulsar la movilidad sostenible

Jerez ha recibido 8.877.476,95 euros por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la realización de varias actuaciones cuyo objetivo es impulsar la movilidad sostenible. Dichas ayudas se han canalizado a través de tres días, las administraciones locales, en las convocatorias de 2022 y 2023, la Junta de Andalucía y el propio Ministerio, mediante la Dirección General de Carreteras.

En el caso de la ciudad, han sido cuatro las propuestas elegidas, tres de las cuales ya se encuentran terminadas, mientras que una cuarta se encuentra en plena fase de realización. En concreto, el primer proyecto, con una inversión de 1.882.846,54 euros más IVA, abordaba la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad, unos trabajos que han consistido en la reordenación y reurbanización del entorno de la iglesia de San Juan de los Caballeros, la reordenación y urbanización de la Plaza Orbaneja, Plaza Ponce de León y las calles Santa María de Gracia y Juana de Dios Lacoste; la repavimentación y colocación de jardinería y mobiliario urbano en la Plaza Salvador Allende y calle Monjas Victorias, la repavimentación del pasaje y plazuela de Residencia San Ignacio y finalmente, la reordenación y urbanización del eje de la calle Francos, desde la Puerta de Sevilla a la Puerta de Santiago.

El segundo proyecto realizado, con un presupuesto de 743.801,65 euros más IVA, se ha centrado en la Sala de control y sistemas de control de tráfico. Dicho proyecto ha servido para instalar una cámara de reconocimiento Automático de Placa de Matrículas en Plaza del Progreso; una estación de calidad del aire instalada en la calle José Luis Díez, así como la instalación de la sala de control de tráfico en las dependencias de la jefatura de la Policía Local.

Por su parte, el tercero de ellos, con una inversión de 4.848.565,00 euros más IVA, ha consistido en la creción de un carril bici para comunicar Jerez con La Barca de la Florida a través de la carretera A-2003.

En la actualidad, el único proyecto que se encuentra en ejecución es el que se está realizando en Guadalcacín, con la construcción de carril bici y mejora de seguridad vial en cruces de la carretera que une Jerez y Guadalcacín y que está enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation de la EU. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros, las obras persiguen adaptar al tránsito de peatones y de bicicletas la carretera NR-4, de acceso norte a Jerez. En concreto, se actuará sobre 1,25 kilómetros de vía para adecuarla al entorno urbano y rehabilitar el firme, fomentando la movilidad activa y sostenible y mejorando la seguridad vial de la zona.

Para ello, se construirá un carril bici de 850 metros, que dará continuidad al que parte desde Jerez; se desplegarán nuevas aceras y se instalará mobiliario urbano, iluminación y arbolado. Asimismo, se construirán dos glorietas para adecuar el cruce de la NR-4 con las carreteras de Caulina y Jerez-Guadalcacín, de modo que se mejore la circulación de los vehículos en la zona y la seguridad vial. Así, se adecuará la carretera de acceso a Jerez norte, consiguiendo un tránsito seguro de la zona, su integración con el entorno y relevancia al uso de vehículos no motorizados con la continuación del carril bici existente que parte de Jerez.

Además de Jerez, los municipios que han recibido estos fondos son Chiclana de la Frontera (7.098.810,01€), Algeciras (4.602.990,27€), San Fernando (4.200.000€), La Línea de la Concepción (2.752.484,31€), Cádiz (2.450.644,21€), Puerto Real (1.608.689,70€), Rota (1.196.711,34€), Conil de la Frontera (1.024.875€) y San Roque (780.765,66€).