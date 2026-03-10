Jerez recuerda a Luis de Ysasi con la plantación de un cedro del Atlas

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y descendientes de Luis de Ysasi, el ilustre jerezano que donó a su muerte el actual parque del Retiro a la ciudad de Jerez, han participado este martes en la plantación de un cedro del Atlas en el parque del Retiro, como símbolo de respeto por la historia, así como de compromiso renovado con la preservación del medio ambiente y la decidida apuesta por la recuperación de este valioso espacio.

Este acto, organizado en el marco de la programación conmemorativa de la Fiesta del Árbol, que impulsa el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Medio Ambiente, se ha celebrado en el espacio destinado a ser muy pronto Aula Medioambiental, cuya propuesta de proyecto se presentó este lunes a distintos colectivos de la ciudad.

El teniente de alcaldesa ha agradecido a los miembros de la familia de Luis de Ysasi que se hayan desplazado hasta el parque del Retiro para participar en este acto. Ha señalado que con la plantación de este cedro del Atlas “se renueva el compromiso con Jerez de una familia que hace ya más de 120 años decidió donar a la ciudad este espacio para construir un parque”. Ha destacado la figura de Luis de Ysasi, “por su legado a la ciudad y por sus muchas labores benéficas y en favor del medio ambiente”. Ha recordado que fue “en esta Hacienda del Retiro donde se hizo la primera Fiesta del Árbol en 1898 y donde Luis de Ysasi recibió a todos los profesores que participaron en aquel acto”.

El teniente de alcaldesa ha señalado que “tenemos que reivindicar la figura de este benefactor de la ciudad como exponente de que hoy Jerez tenga la masa arbórea que tiene y sobre todo el legado que nos ha dejado a los más jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, incidiendo en que hay que mirar por un Jerez verde y un Jerez sostenible”. Igualmente, se ha referido a que espera que “muy pronto este parque pueda abrir sus puertas y lo haga para lo que él quería, para enseñar a las nuevas generaciones la importancia que tienen el arbolado y el medio ambiente”.

Enrique Ysasi, por su parte, ha dado las gracias al Ayuntamiento por este acto y por la renovación de este espacio en nombre de su familia y ha evocado los recuerdos que conserva de este parque donado a Jerez por su antepasado.