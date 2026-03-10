Reconocimiento a Manuela Guerrero Baides y Manuela Martínez Gamero en el colegio Pío XII por el 8M

El CEIP Pío XII ha celebrado un acto conmemorativo con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, en el que se ha querido reconocer la trayectoria y el ejemplo de dos mujeres que han abierto camino en sus respectivos ámbitos profesionales: Manuela Guerrero Baides y Manuela Martínez Gamero.

El acto contó con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, quien quiso acompañar a la comunidad educativa en esta jornada dedicada a visibilizar el papel de las mujeres que han contribuido a abrir camino en distintos ámbitos profesionales.

Durante el acto se hizo entrega de sendos diplomas de reconocimiento a ambas homenajeadas por su destacada labor profesional y su contribución a la sociedad.

Por un lado, se reconoció la trayectoria de Manuela Guerrero Baides, maestra del CEIP Pío XII durante muchos años y recientemente jubilada el pasado curso escolar, cuya dedicación a la educación ha dejado una profunda huella en generaciones de alumnado del centro.

Asimismo, el homenaje quiso recordar la figura de Manuela Martínez Gamero, pionera en el ámbito de la formación vial, al convertirse en la primera mujer profesora de autoescuela en Jerez y una de las primeras de España. Fallecida recientemente, su legado continúa vivo en la comunidad educativa, donde estudian dos de sus nietos. En representación de la homenajeada asistió su hija, quien recogió el diploma de reconocimiento en nombre de su familia.

Uno de los momentos más emotivos del acto fue la lectura, por parte de su nieta, de una carta dirigida al Ayuntamiento de Jerez en la que solicitó que el pleno municipal valore dedicar una calle de la ciudad al nombre de su abuela como reconocimiento a su papel pionero y referente para muchas mujeres. Durante el acto también se hizo entrega simbólica de las firmas recogidas para respaldar esta iniciativa.

Durante su intervención, el delegado territorial destacó la importancia de este tipo de iniciativas educativas que, desde los centros escolares, contribuyen a visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y a reconocer su trabajo y su legado. En este sentido, subrayó el compromiso de la Junta de Andalucía con actividades que fomentan la igualdad y ayudan a seguir avanzando en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Desde el CEIP Pío XII se ha destacado que este acto se enmarca dentro de las actividades organizadas con motivo del 8M, con el objetivo de poner en valor el papel de las mujeres en la sociedad y reconocer a aquellas que, con su esfuerzo y compromiso, han contribuido a abrir camino para las nuevas generaciones.