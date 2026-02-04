Jerez recupera las clases presenciales este jueves 5

La Junta de Andalucía ha decidido reanudar este jueves 5 de febrero la actividad lectiva presencial en buena parte del territorio andaluz, tras la suspensión generalizada provocada por la borrasca Leonardo. No obstante, varias comarcas seguirán con las aulas cerradas debido a los efectos persistentes del temporal, con inundaciones, cortes de tráfico y evacuaciones aún activos.

La provincia de Cádiz recupera la normalidad en la mayoría de municipios, aunque las clases siguen suspendidas en Grazalema y en varias localidades del Campo de Gibraltar, como San Martín del Tesorillo o Jimena, aún muy afectados por la acumulación de agua y las dificultades de acceso.

En Jerez es segura la vuelta al cole en el casco urbano y en breve la Junta detallará, en cada municipio, los colegios que seguirán cerrados por los efectos de la borrasca Leonardo por lo que gran parte de la zona rural continuará sin clases -las pedanías que están desalojadas-, lo que en breve confirmará la Junta de Andalucía.

La Universidad de Cádiz mantiene la suspensión de la actividad presencial en sus campus hasta el viernes 6 de febrero

La Universidad de Cádiz ha decidido mantener la suspensión de la actividad presencial en sus campus hasta el viernes 6 de febrero, como medida preventiva ante la situación meteorológica que atraviesa la provincia y las inclemencias asociadas al temporal. Esta decisión se ha adoptado en coordinación con las autoridades e instituciones competentes, priorizando en todo momento la seguridad de la comunidad universitaria.

En este contexto, los centros e instalaciones de la Universidad de Cádiz permanecerán cerrados mañana jueves 5 de febrero. Cada centro informará al estudiantado sobre la reprogramación de los exámenes y de las actividades académicas previstas para estos días.

Asimismo, se ha indicado al personal docente e investigador (PDI) que traslade a modalidad online la docencia y las actividades programadas durante este periodo. En el caso del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), se suspende la actividad presencial, manteniéndose la prestación de los servicios mínimos y esenciales, en su caso, así como el trabajo no presencial, conforme a las instrucciones que remitirá la Gerencia.

La Universidad de Cádiz es una comunidad de cerca de 25.000 personas, distribuida en cuatro campus y con una notable presencia e impacto en la provincia. Con esta medida se pretende reducir los desplazamientos y los riesgos asociados a la situación meteorológica, aprovechando la jornada para revisar las instalaciones y garantizar un regreso seguro a los espacios universitarios.

Desde la institución se es consciente de los posibles inconvenientes que esta situación puede ocasionar y se agradece la colaboración y comprensión de toda la comunidad universitaria. La Universidad recuerda que el cuidado colectivo es una responsabilidad compartida y recomienda seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.