Jerez refuerza su alianza con hosteleros y distribuidores para impulsar la economía, la cultura y la logística urbana

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a miembros de su Gobierno, ha ofrecido en el Ayuntamiento una recepción de bienvenida a miembros de la delegación de la Asociación Española de Fabricantes, Distribuidores y Operadores Intermedios (AECOC) y la Federación de Hostelería de Cádiz (HORECA), que celebran en Jerez una jornada de trabajo. En el acto han estado presentes el presidente del Comité Horeca AECOC, Peio Arbeloa, y el secretario general de Hostelería España, Emilio Gallego, además de representantes de ambas entidades.

Durante su intervención, la alcaldesa les ha agradecido su presencia en la ciudad y les ha ofrecido colaboración institucional plena al objeto de reforzar la cooperación público-privada para impulsar la inversión, acelerar proyectos tractores relacionados con la hostelería, el comercio, la logística y la industria, y reforzar la diversidad económica; y todo ello, aprovechando las oportunidades que ofrece la ciudad en un año, en el que, gracias a la Capitalidad de la Gastronomía, Jerez aspira a convertirse en punto de referencia estable para la industria de la hostelería, la distribución y la agroindustria.

En relación a la actividad que desempeñan estas entidades, García-Pelayo ha señalado que “sois un instrumento esencial para que toda la cadena de valor funcione y la distribución funcione porque sois un sector esencial para la hostelería y también para la agroindustria”.

En el transcurso del acto, la alcaldesa ha subrayado que “la ciudad está creciendo a pasos agigantados”, recordando que “la estabilidad política y la seguridad jurídica que aporta este Gobierno son pilares clave que contribuyen a facilitar la toma de decisiones pensando siempre en el interés de la ciudad”.

En este sentido, García-Pelayo ha señalado que la hoja de ruta para seguir creciendo se basa en tres ejes estratégicos, como son la gastronomía y la agroindustria; el desarrollo aeroespacial vinculado al desarrollo de los suelos situados en el entorno del aeropuerto, con 34 de proyectos ya presentados a las ayudas de la Consejería de Industria; y una firme apuesta por la tecnología y la estrategia digital aplicadas a la competitividad empresarial. “Jerez es una ciudad para invertir muy oportuna, y también es una ciudad muy atractiva para vivir”.

Esta estrategia se apoya en la culminación de proyectos en marcha y en el refuerzo de alianzas público-privadas, con el objetivo de generar empleo de calidad, diversificar la base productiva y aprovechar al máximo el efecto tractor de la Capital Española de la Gastronomía 2026 sobre la actividad hostelera y turística; “seguimos trabajando de forma intensa para establecer alianzas estables y estratégicas con el tejido hostelero y comercial dirigidas a garantizar que la Capitalidad Gastronómica y sus eventos sean todo un éxito”.

En el ámbito cultural, la alcaldesa ha recordado que el próximo 10 de marzo Jerez defenderá ante el Ministerio de Cultura su candidatura para convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. “Hemos desarrollado un proyecto muy ilusionante que pasa fundamentalmente por dotar de equipamientos públicos culturales a nuestra ciudad y para ello contamos con los fondos europeos EDIL que hemos conseguido”.

Por último, García-Pelayo ha avanzado que, en los próximos meses Jerez acogerá citas institucionales de máximo nivel, como la reunión de los embajadores de países europeos destinados en España, prevista para el mes de mayo, o el encuentro de todos los directores del Instituto Cervantes, que tendrá lugar en julio.

AECOC y Horeca apuestan por la plena colaboración

Por su parte, Peio Arbeloa ha puesto en valor el peso del sector hostelero y de sus actividades auxiliares, que en el conjunto del país aportan en torno al 27% del PIB y cerca del 25% del empleo, superando los dos millones de puestos de trabajo. Desde el sector se ha subrayado, además, el rol social de la hostelería como industria de la felicidad; “cada bar, cada restaurante, cada hotel, cada terraza, constituye un eje vertebrador de la sociedad, un eje para conectar personas; ofrecemos un espacio de conexión humana en plena transformación digital”.

Entre los principales retos que afronta el sector, tal y como ha explicado Peio Arbeloa, figuran la dificultad para cubrir determinadas vacantes y el aumento del absentismo, la necesidad de adaptarse a nuevas tendencias de consumo, y la urgencia de aportar más valor añadido al cliente en términos de experiencia, sostenibilidad y digitalización. “Hay muchos retos, pero también los retos pueden representar nuevas oportunidades”, ha concluido.

Por su parte, Emilio Gallego ha hecho alusión a una serie de aspectos “hoy muy relevantes, que, dada la independencia y la autonomía que tenéis las ciudades, condicionan nuestro sector: la distribución de mercancías, la organización de los espacios y la gestión de residuos”.

En relación a ello, se ha mostrado consciente de que “hay toda una serie de retos que son compartidos y en los que estamos dispuestos a colaborar. En el modelo actual de ciudad cada vez somos más importantes, y por ello, nos mostramos totalmente abiertos a la colaboración”. En este contexto, AECOC y Hostelería de España han planteado al Ayuntamiento trabajar conjuntamente para impulsar la candidatura de la tapa como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sumando el tapeo a grandes señas de identidad de Jerez como el caballo, el vino, o el flamenco.