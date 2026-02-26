¿Qué supermercados abren en Jerez este sábado festivo por el Día de Andalucía?

Interior de un supermercado de Mercadona en Jerez

Este año no habrá puente pero sí jornada festiva en Jerez de la Frontera este próximo sábado 28 de febrero por el Día de Andalucía.

Con la llegada de una jornada feriada en el calendario laboral, nos asaltan las dudas de si los supermercados y centros comerciales abren sus puertas o no, o si lo hacen con horarios especiales.

Por ello, vamos a repasar la oferta comercial prevista en Jerez de la Frontera para este sábado 28 de febrero.

Por cierto, los centros educativos de la ciudad gozarán de una jornada no lectiva (no habrá clases) por la celebración de Día de la Comunidad Educativa.

Esta situación afecta a todos los colegios de la provincia de Cádiz y a estudiantes de las enseñanzas Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y de Adultos.

Mercadona

Mercadona, la popular cadena valenciana suele cerrar los días festivos. No obstante, según informa desde su página web, permanecerá abierta este sábado 28 de febrero de 09:00 a 15:00 horas.

Carrefour

En el caso de Carrefour, la empresa cuenta con un localizador web a disposición de todos sus clientes. El objetivo es que cualquier persona pueda consultar la disponibilidad horaria de sus tiendas y evitar así desplazamientos innecesarios. Como podemos comprobar, los horarios de apertura durante el Día de Andalucía varían de unos establecimientos a otros:

Carrefour Market Jerez

Doña Blanca, 13 Tfno 629199458

Horario festivo con apertura autorizada: de 09:00 a 21:30

Carrefour Jerez Sur

Carretera N-IV, km. 641 Puerta del Sur Tfno 605187249

Horario de festivo con apertura autorizada: de 10:00 a 22:00

Outlet Jerez Sur

Ctra. N-IV, km. 641 Pta. del Sur Tfno 914 908 900

Horario de festivo con apertura autorizada: de 10:00 a 22:00

EESS Jerez Sur

Carretera N-IV, km. 641. 914 908 900 Horario de Lunes a Sábados: 24 H

Horario de festivo con apertura autorizada: 24 H

Carrefour Jerez Norte

Avenida de Europa, s/n 602400031

Horario de festivo con apertura autorizada: de 10:00 a 22:00

EESS Jerez Norte

Avenida de Europa, s/n. Tfno 914 908 900

Horario de festivo con apertura autorizada: de 08:30 a 01:30

Carrefour Express El Almendral

Urbanización El Almendral, bloques 10 y 11 645474771

Sábado 28 de 09:00 a 14:00 horas

Carrefour Express EESS La Marquesa

Avenida de Arcos, esquina Calle Laguna Junto a la Estación de Servicio Tfno 914 908 900

Horario festivo con apertura autorizada: de 06:00 a 23:00

DIA

DIA también cuenta con un localizador para comprobar sus horarios de apertura. De nuevo, se trata de una cadena con ligeras variaciones entre unos establecimientos y otros. Por norma general, las tiendas abrirán este sábado de 09:00 a 21:30 horas ( a excepción de la calle Antonio Gaudí, en horario de mañana)

-Plaza de las Marinas s/n,

-Calle San Juan Bosco, 5

-Calle Ancha edificio 1 Local 3

-Calle Zaragoza, 30

-Avenida Puerta del Sur 1

-Calle Diego Fernández Herrera, 18

-Las Delicias, C.C La Asunción

-Calle Antonio Gaudí 4-5 de 09:30 a 14:30 horas

Lidl

En principio, las tres tiendas de Lidl en Jerez permanecerán abiertas en su horario habitual, de 09:00 a 21:30 horas. Las tiendas están en Avenida Puertas del Sur, Avenida Reina Sofía y Avenida de Europa, 11

Aldi

Mientras tanto, los dos establecimientos de Aldi en la ciudad abrirán este sábado 28 de febrero en horario comercial habitual de 09:00 a 21:30 horas en la avenida Alcalde Jesús Mantaras y avenida Tío Pepe, 7

Hipercor

El establecimiento de Hipercor en la avenida de Andalucía estará abierto en su horario habitual, de 10:00 a 22:00 horas.

Centro Comercial Área Sur

El Centro Comercial Área Sur (N-IV, km 639) cuenta este sábado 28 de febrero como uno de sus festivos de apertura por lo que abrirá sus puertas de 10:00 a 22:00 horas.

Luz Shopping

EL Centro Comercial Luz Shopping (Ronda Aurora Boreal) también abrirá este sábado 28 con el siguiente horario de apertur: de 10:00 a 22:00 horas.