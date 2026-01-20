Jerez registra temperaturas por debajo de los 2 grados a la espera de la llegada de lluvias este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia lluvias en Jerez a partir de mañana miércoles 21 de enero. Las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la semana, según los datos actuales. Aun así, la ciudad no se verá afectada por la llegada de la borrasca Harry que impactará con mayor fuerza por el norte de España.

La semana ha comenzado en Jerez con cielos despejados pero el frío ha sido protagonista tanto en las jornadas de este lunes y martes. Así, ayer se registró una temperatura mínima de 2,3 grados a las siete y media de la mañana, mientras que la máxima fue de 13,6 a las cuatro y media de la tarde.

Sin embargo, hoy martes se ha superado esa mínima. En concreto, la estación meteorológica del aeropuerto de Jerez 1,4 grados a las ocho y media de la mañana. La máxima de hoy se espera de 14 grados.

La predicción para el resto de la semana prevé una subida muy leve de las temperaturas mínimas que estarán entre los 6 de mañana y los 10 del domingo. Esto será gracias a la llegada de las precipitaciones y al cambio de viento del norte por viento del sur y el oeste. Mientras tanto las máximas rondarán los 15 y 17 grados.