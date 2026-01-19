Tiger cierra su tienda de la calle Larga en Jerez tras una década abierta

La firma danesa Tiger ha cerrado desde este lunes su tienda de la calle Larga. Tras más de una década en el centro de Jerez, su puertas permanecen ahora cerradas junto a un cartel en el que se indica que "¡Seguimos muy cerca de ti!". En concreto, el establecimiento se mantendrá abierto en las instalaciones de Área Sur. Por ello, el sábado ofrecieron descuentos a los últimos clientes que pasaron por las instalaciones del centro.

Lo que no ha trascendido, por el momento, es si finalmente este local de dos plantas ubicado en el número 22, albergará finalmente un nuevo local de McDonal's tal como se barajó hace algo más e un año.