Jerez rendirá homenaje a los afectados por las inundaciones el 28F

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha anunciado en redes sociales que este próximo 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, “nuestra ciudad de Jerez de la Frontera rendirá un sentido homenaje a quienes más han sufrido las recientes inundaciones”.

La regidora ha destacado que “ese día, queremos reconocer especialmente a todos los vecinos y vecinas de nuestra zona rural, ejemplo de esfuerzo, solidaridad y fortaleza”. Por ello, ha avanzado que “será un acto de agradecimiento y apoyo, poniendo en valor la unión de nuestra tierra en los momentos más difíciles".

"El 28F es también un día para estar juntos, para reconocer a nuestra gente y para mirar al futuro con esperanza”, ha concluido.