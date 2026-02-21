Jerez retrasa el montaje de los palcos de Semana Santa para apoyar a la hostelería

El Ayuntamiento de Jerez ha decidido dar un respiro al sector servicios. Aprovechando la tregua meteorológica tras días de intensas lluvias, la delegación de Servicios Públicos ha anunciado una reorganización en el montaje de los palcos de Semana Santa, retrasando el inicio de los trabajos para minimizar el impacto en las terrazas y comercios del centro histórico.

Según ha comunicado el delegado del área, Jaime Espinar, a los representantes del sector, la prioridad municipal en este momento es "contribuir a que el sector pueda recuperar, en la medida de lo posible, parte de la actividad que se ha visto mermada por la situación meteorológica". Por ello, el operativo, que debía haber comenzado esta misma semana que ya acaba, se ha ajustado para concentrar las labores en el menor tiempo posible minimizando las molestias de los hosteleros con terrazas.

Un calendario más ajustado y menos invasivo

Tal como ha adelantado Espinar en el comunicado, el inicio del montaje de palcos se ha trasladado a la próxima semana y comenzará por zonas con menor repercusión en comercios y hostelería. Además, aquellos trabajos que puedan generar una mayor afección directa "intentaremos retrasarlos al máximo, siempre dentro de los márgenes que nos permite el propio dispositivo técnico y los plazos necesarios para garantizar un montaje seguro y adecuado". Concretamente, los trabajos comenzarán este lunes 23 de febrero por la zona de la Alameda Cristina.

En este sentido, el delegado municipal de Servicios Públicos ha recalcado que, desde el gobierno local, "somos plenamente conscientes del esfuerzo que está realizando el sector tras tantos días de inestabilidad y queremos compatibilizar la correcta organización del evento con el apoyo a vuestra actividad económica, minimizando las molestias todo lo posible". Por todo ello, además, Espinar ha ofrecido su apoyo a los hosteleros y comerciantes para aclarar cualquier duda sobre el montaje.