Jerez rinde homenaje a sus bomberos por su valentía en las inundaciones del Guadalete y los incendios

El gobierno municipal de Jerez ha felicitado al cuerpo de Bomberos en el Día de su Patrón, San Juan de Dios, “por su vocación diaria de servicio público, por su compromiso y sacrificio, y por la gestión coordinada de emergencias, como en nuestra ciudad hemos tenido en situaciones adversas en verano con distintos incendios, o recientemente con motivo de la crecida del río Guadalete por el ‘tren de borrascas’”.

Ha agradecido igualmente al Consorcio de Bomberos “el merecidísimo reconocimiento que ha dado al parque de Bomberos de Jerez por sus intervenciones en situaciones extremas que han salvado vidas”, ha subrayado el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, que ha asistido en nombre de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, al acto del Día del Patrón de Bomberos en el parque del citado cuerpo ubicado en Cádiz.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha reconocido en el citado acto, conducido por la periodista Beatriz Garvi, la labor de muchos de sus profesionales, en activo, jubilados y por actuaciones destacadas; así como del Servicio de Emergencias 112, del Consorcio de Bomberos de Málaga y de la Policía Local y Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, por su dedicación y compromiso para velar por la seguridad ciudadana en la provincia.

Al acto han asistido, junto al teniente de alcaldesa de Jerez, el presidente del Consorcio, José Ortiz, el alcalde de Cádiz, Bruno García; la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez; la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores; el secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, David Gil, y la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo.

Entre los homenajeados, ha habido entrega de diplomas para los bomberos que participaron en las labores de extinción y asistencia en los grandes incendios que afectaron a Galicia el pasado verano, especialmente a Ourense. También ha habido placas de reconocimiento para el personal jubilado y para cuatro miembros del personal administrativo por su trayectoria, así como medallas a la experiencia para los profesionales que cumplen 20 y 30 años de servicio activo en el CBPC. Del mismo modo se han concedido medallas al mérito profesional a varias dotaciones de bomberos, por salvar la vida de personas en acto de servicio, durante intervenciones especialmente complejas en situaciones extremas, de los parques de Cádiz, Chiclana de la Frontera, San Roque, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y Ubrique.

En el acto ha participado el ‘Dúo Élan’, que ha puesto la nota musical del día interpretando magistralmente a piano y cello los himnos de Andalucía y de España para poner el broche final al evento.

Entre los numerosos asistentes a la celebración del día del Patrón de los Bomberos, que también participaron activamente en la entrega de reconocimientos, cabe destacar la presencia del director-gerente del Consorcio, Jaime Domínguez; el director técnico, José Luis Ferrer; jefes de zona y de parques; bomberos y bomberas representantes de los 20 parques de la provincia; delegados territoriales; diputados provinciales; alcaldes y alcaldesas de los diferentes Ayuntamientos de la provincia; concejales y miembros de las diferentes corporaciones municipales; ex presidentes del Consorcio; consejeros y consejeras del Consorcio y múltiples autoridades civiles y militares.