Jerez rinde homenaje a la pionera universitaria Gertrudis Martínez Otero con motivo del 8M

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Ángel Aparicio, ha presidido en Jerez el homenaje dedicado a Gertrudis Martínez Otero, una de las primeras mujeres universitarias de Andalucía y antigua alumna del histórico centro jerezano, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa se ha desarrollado en el IES Padre Luis Coloma, concretamente en el Patio de Doña Gertrudis, espacio del instituto que lleva su nombre desde 2018 en reconocimiento a la trayectoria de esta destacada estudiante que abrió camino a generaciones de mujeres en el ámbito educativo y científico.

El encuentro ha contado también con la presencia de Nela García, delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, así como con familiares de Gertrudis Martínez Otero, que han querido acompañar a la comunidad educativa en este emotivo recuerdo a la figura de su antepasada.

La actividad forma parte del programa educativo 'Las primeras del Coloma: memoria, valentía, futuro', que incluye representaciones teatrales, exposiciones y trabajos de investigación elaborados por el alumnado para profundizar en la historia de las primeras mujeres vinculadas al centro y su contribución al avance de la igualdad.

Estas propuestas se integran a su vez en el proyecto 'La escuela de mi abuela', una iniciativa pedagógica que invita a reflexionar sobre la evolución de la educación femenina y sobre el papel de las mujeres que abrieron camino en el acceso al conocimiento.

Durante la jornada, alumnado y profesorado han recordado la trayectoria de Gertrudis Martínez Otero, quien cursó sus estudios en el entonces Instituto Provincial de Jerez a finales del siglo XIX, convirtiéndose posteriormente en la primera mujer farmacéutica de Andalucía. Su ejemplo representa el esfuerzo y la determinación de aquellas mujeres que, en una época marcada por importantes barreras sociales, defendieron su derecho a la educación.

Con esta conmemoración, el IES Padre Luis Coloma reafirma su compromiso con la educación en igualdad y con la difusión de su propia historia, en la que figuras como Gertrudis Martínez Otero ocupan un lugar destacado.