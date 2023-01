El PSOE apoya las reivindicaciones de la Plataforma A-2003

Representantes de las agrupaciones socialistas de Jerez, La Barca y Estella se han unido este martes a la concentración convocada por la Plataforma A-2003 a las puertas de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ante la elevada siniestralidad de esta carretera autonómica que vertebra el término municipal de Jerez.

Las agrupaciones socialistas de Jerez, La Barca y Estella, junto con los representantes del partido en La Guareña y Cuartillos, se suman a las reivindicaciones de la Plataforma A-2003 y de los vecinos de la zona, al tiempo que exigen a la Junta de Andalucía una solución a sus demandas para la mejora de seguridad de esta carretera.

El portavoz del PSOE de Jerez, Jesús Alba, ha manifestado en este sentido que "hemos llegado a una situación en la que ya no valen los anuncios de mejoras ni las inversiones ficticias. Los vecinos que viven cerca de esta carretera se juegan la vida cada vez que la cruzan y la Junta de Moreno Bonilla no da las soluciones que se necesitan".

Alba ha recordado que el grupo municipal socialista presentó en marzo del año pasado una proposición al Pleno municipal en la que instaban a la Junta de Andalucía a solucionar la inseguridad de las paradas de bus escolar en el diseminado de Magallanes, un problema que también sufren los vecinos de La Guareña y Cuartillos, proposición que fue aprobada por unanimidad de los grupos, incluido el PP.

Jesús Alba y los representantes socialistas en la concentración de la Plataforma A-2003 han insistido en la importancia de esta carretera para el municipio de Jerez "cuyo desarrollo futuro no se puede acometer dando la espalda a la seguridad vial y a las reclamaciones de los vecinos".

No en vano, el PSOE subraya en un comunicado que los responsables del Gobierno andaluz "se comprometieron a iniciar la obra en octubre del pasado año, pero a fecha de hoy, no tienen resuelta ni la licitación de la obra. Somos conscientes del potencial vertebrador de esta carretera y exigimos que se dote a la misma de los equipamientos en seguridad vial necesarios para que no se produzcan situaciones tan graves como los atropellos y accidentes que regularmente suceden en esta vía".