Qué hacer en Jerez este fin de semana: Desde exposiciones y conferencias hasta homenajes a Barón Rojo y Alice in Chains

Presentación del libro "Las fronteras. Mujeres en el Libro del Repartimiento"

La Sala de Investigadores de la Biblioteca Municipal Central de Jerez acoge la presentación del libro "Las fronteras. Mujeres en el Libro del Repartimiento" de la autora Margarita Lozano y publicado por la editorial Tierra de Nadie. La presentación correrá a cargo de Lali Barea, está prevista este jueves a las 18:30 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Conferencia: "La sociedad política jerezana en el tránsito del Siglo XV al XVI"

El Ateneo Siglo XXI de Jerez, en colaboración con V Centenario Puente de Cartuja, organiza la conferencia titulada 'La sociedad política jerezana en el tránsito del Siglo XV al XVI, que ofrecerá el profesor titular de la UCA, .Enrique José Ruiz Pilares. La cita será este jueves 20 de marzo a las 19:00 horas en el salón de la sede de la ONCE en Jerez en la calle Gaitán. La entrada es libre hasta completar aforo.

Gala igualdad en el teatro Villamarta

La campaña por el Día Internacional de las Mujeres del 8M, que este año lleva el título de 'Mujeres que crean cultura', sigue este jueves 20 de marzo con la celebración de la Gala Igualdad en el teatro Villamarta.

El evento arranca las 19:00 horas y cuenta con la participación de los siguientes artistas: Kina Méndez, Macarena de Jerez, Compañia María José Franco. Guitarras: Antonio Higuero, Juan Manuel Moneo e Ismael Heredia. Violín: Bernardo Parrilla. Cante: May Fernández y María José Fernández. Percursión: Carlos Merino. Cuerpo de baile: Jóvenes promesas academia de María José Franco. Palmas: Noelia Arjona, Manuel Vinaza, Naim Real, Maquí, Edu Gómez. Las entradas se pueden reservar en el email igualdad.diversidad@aytojerez.es

Pablo Juliá en el Ciclo de Arte Contemporáneo

El Ciclo de Arte Contemporáneo que cada año organiza la Real Academia de San Dionisio de Ciencias Artes y Letras de Jerez se inicia esta tarde de jueves, 20 de marzo, a las 19,30 horas, en la sede de la Academia, calle Consistorio, con la charla ‘La forja de un fotógrafo’ que dictará Pablo Juliá, conocido y reconocido fotógrafo gaditano, uno de los grandes de la fotografía periodística

Presentación del libro "Paco Cepero. Repasando mi vida"

La Fundación Caballero Bonald abre sus puertas para la presentación del libro 'Paco Cepero. Repasando mi vida' escrito por Francisco Cuaresma y que contará con la intervención del genial guitarrista jerezano.

El acto comenzará este viernes 21 de marzo a las 19:00 horas en la sede de la institución en la calle Caballeros. La entrada es libre hasta completar aforo y, al final, se servirá un vino de Jerez por cortesía del tabanco El Pasaje.

Ciclo de lírica en el Villamarta con ¡Quiéreme, picarita!

El ciclo de lírica en el teatro Villamarta trae este viernes día 21 a ¡Quiéreme, picarita!, un concierto especial que nos invitarán a viajar al siglo XVIII español, de la mano de la sanluqueña Ruth Rosique y la valenciana Belén Roig. El recital incluye arias de ópera y zarzuela de autores como Antonio de Literes, José de Nebra, José Castel o Vicente Martín i Soler. Harmonía del Parnàs es actualmente una de las formaciones de Música Antigua más relevantes de nuestro país y referente en el mundo. Compagina la investigación musicológica y de recuperación del patrimonio musical español con la búsqueda de la excelencia interpretativa, sirviéndose para ello de instrumentos y criterios históricamente documentados, respetando las particularidades estéticas y teóricas de cada lugar y período concreto.

El concierto comenzará a las 20:00 horas y las entradas esttán disponibles en este enlace a un precio de entre 20 y 36 euros

Concierto del Centro de Estudios Musicales 'Musicry'

Alumnos y profesores del Centro de Estudios Musicales 'Musicry' un evento denominado 'Concierto de Mujeres en la Música. Amiy Beach. Un nuevo mundo' en el que interpretarán música de cámara, instrumental y vocal. La entrada al concierto es libre hasta completar aforo y arrancará a las 20:00 horas del viernes 21 en los Claustros de Santo Domingo.

Concierto de Los Barones y Shalom

La sala La Guarida del Ángel acoge el concierto del grupo Los Barones, integrado por el cantante y bajista y batería originales de los míticos Barón Rojo. José Luis Campuzano 'Sherpa'y Hermes Calabria, tras la abrupta ruptura con los hermanos de Castro, que retuvieron el nombre del grupo, y formaron una nueva agrupación con el nombre de Los Barones. Vienen acompañados por los guitarristas Plácido y Dani Moreno y están dispuestos a defender un legado musical con clásicos como Los rockeros van al infierno, Paraíso Terrenal, Por vez primera, No ver, no hablar, no oír y temas nuevos.

Los teloneros de la noche serán otros míticos del glam rock nacional: Shalom, fundados en Algeciras en 1987. Harán la delicia de los incondicionales con canciones como Cógeme, Noches, Buscando rollo o qué es mejor. La actuación de Shalom y Los Barones en La Guarida del Ángel está prevista este viernes 21 de marzo a partir de las 21:30 horas. El precio de las entradas anticipadas es de 22,41 euros y de 27,54 euros en taquilla, disponibles en este enlace.

We're not Surfers en 55 Jazzclub

La banda jerezana We're not Surfers será este fin de semana el segundo grupo invitado por La Escena para actuar en la sala 55Jazzclub. Formados en 2008 y ligados al indie rock, We're not Surfers han editado varias grabaciones entre el ep homónimo lanzado en 2008 hasta el Sink de 2021. La actuacion en la sala 55 Jazzclub tendrá lugar este viernes 21 de marzo a partir de las 22:00 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

Dani Llamas presenta su ultimo disco en formato acústico

El cantante jerezano Dani Llamas regresa a su tierra natal este próximo sábado 22 de marzo de la mano de Passengers Room para dar un concierto muy especial a mediodía en el que presentará, en formato acústico e íntimo, su último trabajo, 'Sangre'.

Fecha y hora: Sábado 22 de marzo – 12:00h Lugar: Coworking Cultura y Empresa Cámara Jerez (/Sevilla, 15) Entradas: 12 euros A la venta únicamente online en Enterticket, con 1,69 euros por cargos de gestión No habrá taquilla en puerta

Concierto de Diana Navarro

La cantante madrileña Diana Navarro ofrece un concierto especial este sábado 22 de marzo en el teatro Villamarta a partir de las 20:00 horas. El espectáculo 'De la Piquer a la Navarro' invita a un viaje sonoro desde la sencillez del piano a la fusión más sorprendente, demostrando una vez más que la copla es atemporal. Tras conseguir un rotundo éxito como actriz representando a Doña Concha Piquer, ha querido homenajear a esta gran artista y al género de la copla recreando sus temas más emblemáticos y también más desconocidos para conocimiento de las nuevas generaciones.

Las entradas tienen un coste de, entre 20 y 36 euros, y están disponibles en este enlace.

Concierto tributo a Alice in chains

Alicios encadenados son un grupo de Sevilla que rinde tributo a la banda norteamericana Alice un chains, clave en la música grunge que se originó en Seattle a mediados de los años 80. Se formaron en 1987, por Layne Staley (voz), Jerry Cantrell (guitarra/voz), Mike Starr (bajo/voz) y Sean Kinney (batería/percusión). En 1993 Mike Inez se uniría como reemplazo de Starr. Posteriormente William DuVall sería el vocalista, tras el fallecimiento de Staley en 2002. Han editado hasta la fecha siete discos, el último en 2018 titulado Rainier fog.

El concierto de Alicios encadenados en la sala La Guarida del Ángel comenzará este sábado 22 de marzo a las 23:00 horas. Las entradas anticipadas cuestan 10 euros y 13 euros en taquilla. Están disponibles en el siguiente enlace.