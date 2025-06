Qué hacer en Jerez este fin de semana: desde un festival benéfico a una noche de cabaret

Actividad aplazada

Antes que nada, recordar que la inauguración de la exposición 'El puente de Cartuja' prevista este viernes 27 de junio en el Museo Arqueológico ha quedado aplazada "por cuestiones de montaje". La nueva fecha, que será anunciada por el Ayuntamiento de Jerez, está prevista para finales de julio.

Presentación de poemario

La Fundación Caballero Bonald, dentro del ciclo "Primeras letras", acoge la presentación del poemario 'La lírica de abril' de la autora Rosario Márquez Lara. El evento será presentado por Ricardo Rodríguez

El acto tendrá lugar en la sede de la Fundación (Caballeros 17, Jerez) este jueves 26 de junio de 2025 a partir de las 20:00 horas. Se servirá un vermut de Jerez alos asistentes por cortesía de Tabanco El Pasaje.

Semifinales y Final 6 Grupos 6

La Plaza del Banco acogerá en esta edición de 2025 las semifinales del certamen los días jueves 26 y viernes 27 de junio a partir de las 20:00 horas de la tarde.

La final de 6 Grupos 6 se celebrará el sábado 28 de junio, con la actuación de los 6 grupos que sean elegidos por el jurado como finalistas.

El jurado ha seleccionado 18 semifinalistas del total de inscripciones y maquetas recibidas, valorando la participación, calidad y variedad de propuestas. El jueves 26 de junio tomarán el escenario Ruge Boreal (Chiclana), The Last Chance (San Fernando), The Scien7ist (Jerez), Fuente Nueva (El Viso), No Fusion (Jerez), Mientras las abejas duermen (Ubrique), Altillo (Madrid), Smokfishey (Jerez) y BurnedWaves (Chiclana).

El viernes 27 de junio actuarán como semifinalistas JAJUxPSIPAUDE`LICA (Murcia), Doctor Pretorius (Jerez), Mr. Mushroom (Valladolid), Cryymm (Villanueva de la Cañada), Hell of a Mind (Sevilla), Nia Zalén (Madrid), Yoraima (San Cristóbal de Segovia), Holehead (Cádiz) y Southchild (Sevilla) .

Tras estas dos noches de música en directo, el jurado tendrá que tomar la decisión de elegir los seis finalistas del certamen, que competirán por los premios el sábado 28 de junio.

Musical benéfico La Fábrica de sueños

La Escuela de Danza y Comedia Musical Fredes Insa presenta el musical benéfico 'La fábrica de sueños' para recaudar fondos para los niños con cáncer. Los próximos 27 y 28 de junio se presenta en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, el octavo espectáculo que Fredes Insa pone en escena con fines benéficos, "La Fábrica de Sueños".

El objetivo principal es recaudar fondo para el cáncer infantil y este año, en concreto, cuenta con dos asociaciones; Asociación de padres de Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX), nace para dar apoyo psicológico a los niños y a las familias que se enfrentan a esta enfermedad; y la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer (AEetc), sin ánimo de lucro, formada por padres con niños con cáncer cuyo objetivo fundamental es ayudar a los niños supervivientes con las secuelas que le ha provocado el tratamiento oncológico. Las funciones previstas son el viernes a las 20:00 horas y el sábado a las 17:00 horas y a las 20:30 horas. El precio de las entradas oscila entre los 20 y los 26 euros.

Espectáculo La Cabaretera

La sala La Guarida del Ángel programa para este viernes 27 de junio el espectáculo La Cabaretera a cargo de X Aje Puro. El evento consta de dos partes, primero una cena con menú compuesto de varios entrantes,postre y bebida, y el posterior espectáculo "de arte travesti" que ofrecerán las divas Ecclesia, Deena Citrón y Lola Spain. La entrada para ambas citas cuesta 39 euros con la opción de una primera copa por 5 euros. Para comprar las entrada o para más información contactar a los número de teléfono 722 38 82 50 y 601 16 29 20 La venta de entradas físicas están disponibles en el bar La Librería (solo pago en efectivo).