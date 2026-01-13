El jerez, en la serie de televisión 'My Lady Jane'

Ya lo hemos señalado en otras ocasiones: el jerez vive un momento de renovada presencia en las producciones audiovisuales contemporáneas. En esta ocasión, su nombre resuena en My Lady Jane, una serie televisiva producida por la cadena británica Amazon Prime Video, que propone una comedia histórica de tintes fantásticos inspirada en la figura de Lady Jane Grey, la célebre 'Reina de los Nueve Días'.

My Lady Jane es una serie británica de fantasía histórica protagonizada por Emily Bader en el papel de Lady Jane Grey. La producción se basa en la exitosa saga de novelas homónimas escritas por Brodi Ashton, Cynthia Hand y Jodi Meadows, que ofrecen una audaz y creativa reinvención de la breve y trágica vida de esta reina inglesa. La primera de estas novelas, My Lady Jane, fue publicada en 2016, y la adaptación televisiva consta de ocho episodios, estrenados el 27 de junio de 2024.

La serie combina con habilidad elementos de comedia, romance y fantasía, construyendo una versión alternativa y deliberadamente humorística de los acontecimientos históricos. En este contexto lúdico y desenfadado, el jerez hace una aparición significativa en el episodio séptimo: tras la conclusión del juicio, uno de los asistentes al tribunal pronuncia una frase tan reveladora como evocadora: “Te quitan las esposas y sales al mundo a celebrar tu libertad con una porción de tarta de limón y una copa de jerez” (The manacles come off and out you go into the world to celebrate your freedom with a slice of lemon tart and a snifter of sherry).

Una vez más, el jerez se integra con naturalidad en el imaginario cultural anglosajón reafirmando su presencia simbólica más allá de la mesa y del tiempo histórico que lo vio nacer.