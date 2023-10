El jerez tiene sitio en la mesa, en la coctelería y en la Feria

Copa Jerez es un evento vivo en constante adaptación que, con motivo de su 20 aniversario, ha incorporado algunos cambios en su formato para agilizar su desarrollo y, sin perder su carácter profesional, acercarlo al público. No en vano, la cita gastronómica con los vinos de Jerez goza de gran predicamento entre los profesionales del sector dentro y fuera de España, no así de los consumidores, tampoco en Jerez.

Acerca de estos cambios, el presidente del Consejo Regulador del vino, César Saldaña, explica que el hecho de haber sacado el showroom de las bodegas del Marco fuera del Teatro Villamarta, el programa de actividades paralelas -Copa Jerez OFF- y la I Ruta Gastromónica Copa Jerez en la que participan los principales restaurantes y bares de la ciudad “hace que la gente tenga conciencia de que la promoción del jerez es continua y es importante para tomar conciencia a nivel local de esta actividad, que promociona a Jerez”.

En cualquier caso, prosigue, “hace unos años que venimos haciendo un esfuerzo importante en promoción exterior, que es lógico y sobran las razones porque el vino de Jerez se exporta mucho, pero incluso las cosas que hacemos enfocadas a los profesionales llegan a los jerezanos”.

Copa Jerez marcó el inicio de la apuesta del jerez por sentarse a la mesa, objetivo que ha permitido que los vinos jerezanos estén presentes ya en muchas cartas de restaurantes, también de Jerez y su entorno, donde antes brillaban por su ausencia.

Así lo corrobora Saldaña, que no obstante admite que “nos queda, sin duda, mucho camino, pero hace 20 o 25 años se tomó la decisión de que la gastronomía tenía que ser uno de los ejes de la comunicación del jerez. No sé si fue consciente o no, pero tanto las bodegas como el consejo, Fedejerez y el sector llegaron a la conclusión de que la gastronomía era el vehículo para comunicar nuestros vinos”.

Según el presidente del vino, esa decisión tiene sus implicaciones, toda vez que, por ejemplo, “el jerez ya se había posicionado muy fuerte en el aperitivo o, en algunos mercados, en el postre, por lo que sabíamos que el objetivo iba a ser complicado y, además, hay muchas rémoras, porque nos decían que tiene mucho alcohol…, pero a pesar de todos los pesares, siempre hemos entendido que la capacidad gastronómica de nuestro vino es enorme”.

Copa Jerez se fraguó en torno a esa idea tanto por un proceso de reflexión interna del sector como por el empuje de muchos de los "grandes gurús" de la gastronomía de entonces. “Cuando eclosiona la gastronomía española de la mano de Juan Mari Arzak, Ferrán Adriá, Pedro Subijana y otros muchos, surgen una serie de voces como Juli Soler, que vienen a buscarnos para decirnos que tenemos algo con una riqueza, una versatilidad y sobre todo una diversidad que hace a estos vinos mágicos para crear sinergias con la gastronomía”.

Dos grandes asignaturas pendientes

Un su balance de estos 20 años de Copa Jerez, Saldaña subraya que “algo hemos avanzado, yo creo que mucho, y quizás nos critiquen que estemos posicionados muy arriba, pero si estamos arriba hay una posibilidad de que vaya bajando a niveles más diarios, que se vaya aceptando como un vino absolutamente normal a la hora de sentarse a la mesa”. Por contra, indica, “si hubiéramos empezado abajo habría sido muy difícil subir, y los sumilleres se esfuerzan por tener una carta de vinos donde está jerez, nos dan su sitio, quieren conocer más y todo eso es parte de lo realizado en estos veinte años”.

Para Saldaña, la estrategia de comunicación del jerez tiene, no obstante, “muchos enfoques”, por lo que al margen de la promoción entre profesionales “no abandonamos el mundo de la coctelería y somos firmes defensores de la Feria y de otras muchas cosas, pero hay una gran asignatura pendiente, o más bien dos: una que tiene que ver con la revalorización, una percepción de un producto de más calidad, de más precio y ese es el trabajo que hacemos con la sumillería y la gastronomía; y otra es ganar nuevos consumidores, enrolar a consumidores más jóvenes, y ahí entran los tabancos, la coctelería y otros productos desde un Croft Twist hasta un vino de pasto”.