Jerez se solidariza con los afectados por las inundaciones del río Guadalete

Jerez se ha movilizado una vez más para ayudar a los damnificados por las inundaciones del río Guadalete, que han provocado que en los últimos días se hayan tenido que evacuar a los habitantes de los núcleos más cercanos a la ribera. Desde instituciones pasando por hermandades, centros educativos, asociaciones y demás no han dudado en iniciar campañas de recogida de alimentos, productos de higiene personal y ropa, además de donaciones a través del sistema Bizum.

El volumen de donaciones ha sido tal que, a día de hoy, están cubiertas las necesidades existentes en estos momentos, aunque buena parte de este material se sigue recogiendo en el Palacio de los Deportes de Chapín durante estos días.

Por otro lado, Cáritas también ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para acompañar a las familias y personas afectadas. Para ello, se ha habilitado un número de cuenta para canalizar las donaciones: Cajasur ES88 0237 4456 4091 6715 9240. También pueden realizarse aportaciones a través de su web en el enlace www.caritas.es/jerez o por Bizum en 00315 con el concepto Inundaciones.

Cáritas Diocesana llama a la colaboración ya que “las intervenciones de mayor magnitud llegarán cuando pase la situación de crisis y las lluvias. Será entonces cuando valoremos los daños reales que han sufrido las personas y familias afectadas y somos conscientes de que serán de una magnitud sin precedentes”, afirma Eugenio Sánchez, director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez.