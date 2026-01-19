Jerez suspende todos sus actos en Fitur

Ante el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y en solidaridad con las víctimas y heridos, el Ayuntamiento de Jerez suspende su presentación en Fitur y todos los actos relacionados con la ciudad en el evento, incluyendo el traspaso de la Capitalidad Española de la Gastronomía.

Como se sabe, el Ayuntamiento tenía previsto presentar en Fitur 2026 la nueva campaña de promoción de la ciudad bajo el eslogan de ‘Jerez es otro planeta’ y para la que se ha diseñado un nuevo logotipo e identidad visual. Estaba prevista su presentación este miércoles 21 de enero en el stand de Cádiz del Patronato Provincial de Turismo, donde también estaba previsto que se diera a conocer el calendario de eventos 2026 que recoge las citas más destacadas de Jerez y que ya se ha difundido, entre ellas la Semana Santa, cuyo cartel también será presentado. La zona rural también tenía programado su protagonismo en esta presentación, con la promoción de la Carrera del Barro de La Barca de la Florida, la prueba de Mountain Bike que se celebra en Estella del Marqués y las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de El Torno.

También queda pospuesta la actividad gastronómica ‘Sabores de Jerez’, acto promocional de la gastronomía local de la mano del Patronato en la que se iba a llevar a cabo una degustación del plato local por antonomasia, la berza jerezana.

También ha sido aplazada la ceremonia de relevo de Capital Española de la Gastronomía de Alicante a Jerez, prevista para el jueves 22 en el stand 9A05 (entre los pabellones 7 y 9), cita que serviría de punto de arranque desde el que se ejercerá la titularidad y comenzarían todas las actividades programadas definidas en colaboración con los agentes del territorio.