Jerez tendrá un Aula Medioambiental en el parque del Retiro, un espacio de divulgación de la botánica y la jardinería

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, acompañado de la delegada de Participación Ciudadana y Juventud, Carmen Pina, ha presentado este lunes la propuesta de Aula Medioambiental del Parque del Retiro, en el marco de las actividades programadas para conmemorar la ‘Fiesta del Árbol’. La parte expositiva de este acto ha tenido lugar en el Centro Social Blas Infante y después ha tenido lugar una visita al propio parque para comprobar la propuesta presentada en el espacio verde en el que se va a desarrollar.

A este acto han asistido miembros de las asociaciones de vecinos de Jerez, de la comunidad educativa y universitaria, de organizaciones defensoras del medio ambiente, de empresas relacionadas con el patrimonio natural de Jerez, así como personas interesadas en la agenda verde de la ciudad, grupos políticos.

El teniente de alcaldesa ha dado las gracias a los técnicos de Medio Ambiente que han elaborado esta propuesta de Aula Medioambiental y también al Grupo Municipal Ganemos Jerez “porque de ellos surgió la idea y la enviaron al gobierno anterior. Nosotros creemos que si los proyectos son buenos para Jerez, tenemos que hacer que puedan salir adelante”.

Proyecto participativo

Espinar ha explicado que el Aula Medioambiental será un proyecto participativo, ya que se hará llegar a los distintos colectivos un borrador de esta propuesta para recoger en las próximas semana aportaciones y sugerencias que se podrán incluir en el proyecto definitivo, orientado a impulsar uno de los jardines históricos de Jerez, legado a la ciudad en 1902 por el bodeguero y benefactor de Jerez Luis de Ysasi y Lacoste para el uso y disfrute de la ciudadanía.

También ha señalado que el gobierno municipal pretende impulsar la concienciación sobre el medio natural como espacio educativo y de divulgación de la botánica y la jardinería. Este aula se orientará hacia la conservación del patrimonio etnobotánico, es decir la relación entre la botánica y la cultura como línea argumental y como herramienta de dinamización social en torno al aprendizaje del uso de las plantas.

Ha explicado que este parque, por tanto, se plantea con diversas áreas y espacios divulgativos, como unas zonas dedicadas a explicar los usos tradicionales de las plantas.

Distribución del espacios

En el documento presentado se han propuesto zonas específicas destinadas a aula al aire libre y con parterres destinados a la difusión del conocimiento medioambiental, zona para asociaciones, zona de servicios, acceso y zona especial para personas con movilidad reducida, sistema de compostaje, un jardín clásico, bosque de bambús, zona de esparcimiento con mesas de pic-nic para las comunidades educativas sobre todo y también se mantendrá el pozo del parque para uso de riego.

El teniente de alcaldesa ha señalado que la puesta en valor del parque del Retiro responde también a las demandas de rehabilitación y adecuación de este entorno de los vecinos del entorno y de las organizaciones sociales de Jerez y que con el objetivo de ir avanzando, el Ayuntamiento ha realizado hasta este momento diversos trabajos de adecuación del propio aula para la mejora del estado, así como la poda del arbolado, recorte de setos e instalación de riego, entre otras labores.

Próximas actividades de la ‘Fiesta del Árbol’

Dentro de la programación de la ‘Fiesta del Árbol’ tendrá lugar la plantación de un cedro como símbolo de renovación del compromiso con el legado de Luis Isasi a la ciudad, quien en 1902 donó al Ayuntamiento esta zona para que fuera un espacio público y verde y fue una figura precursora de la celebración del ‘Día del Árbol’ en Jerez. Este acto será este martes, 10 de marzo, a las 11 horas en el parque de El Retiro.

El día 11 está programada, a las 11,30 horas, en El Retiro, una plantación intergeneracional en la que participarán alumnos de centros escolares cercanos junto a personas mayores de distintos centros de la ciudad. Juntos llevarán a cabo una plantación de varios árboles en este parque como espacio de convivencia intergeneracional y ejemplo de la herencia natural que una generación deja a otra.

La presentación de la exposición ‘El Árbol en la ciudad’, será el jueves 12, a las 12,30 horas, y la ruta por el ‘Recreo de Las Cadenas’ también tendrá lugar el 12 de marzo, pero a las 17 horas. La visita al ‘Museo de los Relojes’ y jardines de ‘La Atalaya’ está contemplada para el viernes, 13 de marzo, a las 11,30 horas. Ambas visitas cuenta con aforo limitado por orden de inscripción y las personas interesadas deben dirigirse al correo educacionambiental@aytojerez.es.