Jerez se une a la celebración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea

Cartel por la celebración del Día Mundial del Donante de Médula Ósea

La ciudad de Jerez se ha unido este viernes a la conmemoración del Día Mundial Del Donante de Médula Ósea y Sangre de Corazón Umbilical que se celebra cada año el tercer sábado del mes de septiembre.

Así, el balcón del Ayuntamiento de Jerez luce ya un cartel reivindicativo de esta jornada internacional con el objetivo de recordar a los ciudadanos de todo el mundo la importancia de la donación de médula ósea y el cordón umbilical.

Al respecto, la alcadesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha animado a "la donación de médula, de cordón umbilical, de sangre... es importante apelar a la generosidad, porque donando un poquito de ti mismo, puedes salvar una vida”.

El acto contó con la participación de la asociación 'ApoLeu', entidad de Apoyo a familiares y enfermos de Leucemia.