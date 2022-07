El jerez, un vino en documentales

La exposición llevaba por título Los vinos andaluces en los documentales, pero que para la ocasión lo hemos delimitado a aquellos relacionados con el vino del Marco de Jerez.

Por su importancia, y difusión internacional, los vinos producidos en el Marco del jerez han gozado de un gran prestigio, lo que ha suscitado el interés por mostrarlo a través de un variado número de documentales, tanto para el cine como pata las cadenas televisivas.

Durante años he podido catalogar la mayor parte de estos documentos en formato cinematográfico; y por otro lado recuperar un número importante de estos, los cuales serán depositados en breve en la Filmoteca de Andalucía.

Sobre su salvaguarda y conservación, la UNESCO ha emitido una serie de documentos para concienciar de la importancia de su preservación.

El Noticiario Cinematográfico Español, más conocido como NO-DO (acrónimo de Noticiarios y Documentales), fue un noticiero propagandístico semanal del régimen franquista que se proyectaba en los cines españoles antes de la película en sí, entre 1942 y 1981.

Otros trabajos elaborados por el NO-DO fueron documentales monográficos de una duración mayor a los noticiarios. Entre los dedicados a Jerez y sus vinos, concretamente, hemos contabilizado seis, fechados entre 1949 y 1980, de los cuales tres estaban dedicados a Rumasa.

El titulado 'Don Zoilo' contó con la dirección de Jesús García Dueña, y los otros dos, de 1980, 'Viñedos españoles' y 'Rumasa, primera potencia del jerez', fueron asesorados por Fátima Ruiz de Lassaletta y dirigidos por Raúl Peña.

El primero, de 1949, llevaba por título 'Jerez entre viñedos', con guion de José de las Cuevas, el de 1956, 'Despertar jerezano', y el de 1969, 'Jerez y su vendimia', realizado por Raúl Campos.

Otro organismo oficial, en esta ocasión, el departamento de cinematografía del Ministerio de Agricultura, gestionado por el gaditano Jesús Francisco de la Riva y Vidiella, Marqués de Villa-Alcázar, fue el encargado de llevar a cabo dos documentales didácticos y divulgativos sobre el jerez, uno en blanco y negro, de 1942, y otra en color en 1958.

El documento cinematográfico más antiguo de esta categoría aún conservado es el fechado en 1924. La empresa madrileña Vilaseca y Ledesma realizó esta por encargo de la casa Domecq, pero nunca llegó a montarse y exhibirse públicamente hasta su recuperación a principios de los `90 por parte del autor de este artículo, y el posterior pase a digital sufragado por la Filmoteca de Andalucía.

Otros títulos relacionados con bodegas del sector dignos de mencionar serían el 'Puente de oro' (1960), de Wiliams&Humbert, 'González Byass repartiendo alegría por el mundo' (1969), 'Luis Caballero en la zona del jerez' (1965), o bien 'Sandeman, orgullo de una tradición' (1993) cuidada creación de la productora local Equipo3, con Bernardo Collado en la dirección y el asesoramiento de César Saldaña, recién incorporado a la firma bodeguera.

Los vinos de Jerez, olvidados en detrimento de otras zonas vitivinícolas de España, ha recuperado su imagen gracias, y en parte, a una serie de producciones documentales realizadas en los últimos doce años.

El primero de la serie, en 2009, fue el del realizador Eterio Ortega, 'Las catedrales del vino'. Reconocido en diversos festivales recibió el premio a la mejor fotografía en el prestigioso certamen europeo de Oenovideo.

Unos años más tarde, en 2015, coincidieron dos trabajos que tuvieron gran repercusión, el de José Luis López Linares, 'Jerez&el misterio del Palo Cortado', y el del andaluz, Nonio Parejo, 'Los ingleses y el jerez'.

Ambos aportaron nuevas visiones sobre la singularidad del jerez. El primero planteando cuestiones claves en su devenir hasta el momento actual inmerso en las nuevas tendencias de la gastronomía; el segundo como los británicos dejaron su impronta, no solo en el consumo y comercio sino en costumbres y tradiciones que importaron de su país.

En la historia se intercalan las opiniones de muchos de los actores que vivieron en primera línea, y en persona, aquel periodo.

Tanto el de Parejo como el de Lobo, fueron premiados en el Most Festival del Penedés, el certamen más importante de su especialidad en nuestro país.

Con ojos extranjeros

En ciertos catálogos aparece este título, 'Making sherry at Xeres', un corto documental inglés dirigido por el americano Charles Urban en 1910. Por desgracia no se ha conservado ninguna copia. Pero es, por tanto, el documental más antiguo sobre los vinos de la comarca.

El año 1961 fue especial en la historia que contamos. A Jerez llegaba Orson Welles para realizar uno de los capítulos de la serie que sobre España le había encargado la televisión italiana, la RAI, 'Nella Terra di Don Chisciotte'.

Se detuvo de forma especial en las bodegas de González Byass, donde el marqués de Torresoto le impuso la insignia de la Orden del Tío Pepe. La Fundación conserva una tanda de fotos de su visita.

Las imágenes que grabó para 'La cantine di Jerez' no se pudieron ver en la ciudad hasta el 21 de febrero de 2003, en una actividad coordinada por el Cine-Club Popular y la Fundación Andaluza de Flamenco.

Durante varias décadas los equipos de grabación, sobre todo los británicos, mostraron su interés por recoger con sus cámaras los distintos aspectos que ofrecía la producción del famoso sherry, incluida la fiesta que se celebraba anunciando su anual nacimiento: 'A Xeres nel tempo della Vendimia, festa e dance folkoristiche' (Italia, 1951), 'A Growing Achievement' (GB-1955), Three Little Girls' (Canadá, 1961), 'The Land os Sherry' (GB-1961), 'Old Sherry' (GB-1961), 'Sherry Story' (GB-1964), 'Sherry Fiesta' (GB-1964), amplio reportaje de la British Pathé, 'Harveys World' (GB-1975), 'Jerez de la Frontrera; The House of Domecq' (GB-1975), 'Sherry with Valdespino' (GB-1978).

Una de las últimas la llevó a cabo en el 2009 el profesor Paul Gormley, adscrito a la universidad East-London.

'Discovering Jerez /Sherry', contó con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.