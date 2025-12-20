Jerez se vuelca con su centro: 450 ideas para diseñar el corazón de la ciudad

El Ayuntamiento de Jerez ha registrado un total de 450 aportaciones ciudadanas dentro del proceso participativo del Plan Jerez Centro, que ha concluido esta semana después de un mes de consulta pública abierto a la ciudadanía, empresas, colectivos y entidades locales.

El primer teniente de alcaldesa y delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha valorado de forma positiva la respuesta ciudadana en esta "fase crucial del proceso" de planificación, y ha dado las gracias a todas las personas y entidades que han participado en esta fase, “que marca un punto de inflexión y consolida el Plan como un proyecto de ciudad compartido y con una visión más integral sobre los retos del centro histórico que permitirá tomar decisiones más consensuadas”.

De este modo, el teniente de alcaldesa ha señalado que “seguimos dando pasos para diseñar el modelo de centro histórico que todos queremos, marcando las prioridades desde la escucha activa, y adaptando el diagnóstico preliminar a la realidad y al sentir de los ciudadanos”. En este sentido, ha subrayado que a través de este proceso “la sociedad jerezana ha podido evaluar por grado de importancia los problemas detectados en el centro histórico, contribuyendo así a la elaboración de la versión final del diagnóstico que servirá de base para la determinación de los objetivos del Plan”.

Cabe recordar que para facilitar este proceso, se habilitó un cuestionario online en la web municipal jerez.es con preguntas estructuradas en cuatro áreas temáticas de intervención en el centro histórico (Vivienda, Espacio Público, Movilidad y Accesibilidad; Actividades Económicas y Desarrollo; y Cohesión Social y Gobernanza) al objeto de segmentar los ítems más prioritarios y facilitar la toma de decisiones. Asimismo, Agustín Muñoz ha destacado que la fase participativa ha estado abierta tanto a residentes como a no residentes, empresas, autónomos y entidades al objeto de ampliar la perspectiva y reforzar la idea de que el centro “es de todos”.

Contexto del Plan Jerez Centro

El Plan Jerez Centro se concibe como una hoja de ruta para impulsar la revitalización y dinamización del centro histórico con la mirada puesta en retos varios, como pueden ser favorecer la llegada de nuevos residentes, la puesta en valor de su patrimonio histórico artístico como foco de atracción turística, o la regeneración urbana de sus barrios. Cabe recordar que el pasado mes de julio, tuvo lugar la presentación del Diagnóstico preliminar por parte de la alcaldesa, María José García-Pelayo, documento en el que se analizó en profundidad la situación actual del centro histórico, sus fortalezas, debilidades y principales oportunidades.

Tras el cierre de la fase participativa, los siguientes pasos serán analizar y procesar las aportaciones recibidas para integrarlas en la versión definitiva del Plan. Esta información será determinante para definir las intervenciones más prioritarias que se incluirán en el documento final.