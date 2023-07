La jerezana Rocío Romero estrena el 3 de agosto ‘De reaño’

Después de casi una década en Japón, donde se ha convertido en una bailaora consolidada, Rocío Romero (Jerez, 1982) se prepara estos días para afrontar uno de los retos más importantes de su trayectoria profesional, el estreno de su propuesta ‘De reaño’ en el Festival Flamenco de Vejer el próximo 3 agosto, un montaje que espera le sirva como punto de inflexión en su carrera.

–Supongo que preparando todo el trabajo...

–Sí, la verdad es que llevo varios meses centrada en este proyecto sobre todo a nivel de creatividad, y bueno, ahora lo que estamos ultimando son los bailes y el montaje en sí. Se hace en un sitio emblemático de Vejer, las murallas del Segur, y bueno, de alguna forma he tenido que adaptar la idea que tenía al espacio.

–En ese sentido supongo que será una nueva experiencia para usted, que viene de actuar en teatros...

–Eso es, porque en Japón todo lo que he hecho, ha sido en teatros y bueno, esto es diferente. Afortunadamente, estoy teniendo el apoyo de Carlos Carbonell, que me ha hecho la dirección coreográfica, y de tener la música de Juan Diego, que es un músico de primer nivel, aparte de gran guitarrista.

–Cuando un artista se enfrenta a un proceso creativo, ¿a qué teme más?

–Bueno, en mi caso a cada día que pasa (risas) porque un día te parece todo bien, y al día siguiente, te levantas y ya no te gusta nada de lo que hiciste el día anterior. Pero bueno, eso forma parte del proceso creativo, por eso hay que ir poco a poco.

–Ha hablado usted antes de Juan Diego, pero además de él lleva un elenco muy potente con Manuel Malena, El Londro, el propio Juan Diego...

–Muy potente y con mucha experiencia. Soy una persona a la que le gusta rodearse de artistas con experiencia. Me gustan, evidentemente, los artistas jóvenes, pero siempre he tenido predilección por los artistas que tienen ya una trayectoria, porque siempre te enseñan cosas. Cada vez que me subo al escenario, intento aprender, y en ese sentido, contar con artistas así siempre te ayuda, porque te aconsejan y te ofrecen un punto de vista que a lo mejor tu no ves.

–¿Qué supone para usted estar en esta segunda edición del Festival Flamenco de Vejer?

–Primero una responsabilidad, pero luego, una ilusión de que me hayan dado esta oportunidad de presentar mi espectáculo. Eso no es nada fácil. Además, me han encargado coordinar el flashmob y eso, quieras que no, es un empujón.

–A veces el artista necesita esa confianza...

–Por supuesto, es algo que se agradece, porque es necesario que te ayuden. Yo, afortunadamente, llevo más de veinte años bailando, no llevo dos días, y cuando te dan esa confianza, a una, como artista y como persona, le hace crecer en todos los sentidos.

–Al menos podrá bailar cerca de su tierra después de tantos años...

–Sí, es algo que me hace ilusión, que pueda venir a verme mi gente. Por circunstancias, he tenido que irme fuera durante mucho tiempo, y no por gusto, sino por necesidad. Es algo de lo que no me arrepiento porque esa experiencia me ha hecho crecer en muchos aspectos. Pero bueno, siempre he tenido la ilusión de volver y bailar en mi tierra, como a cualquiera. Entonces, que te den la oportunidad, aunque sea en Vejer, te ayuda mucho, a mí realmente me ha devuelto la ilusión este proyecto.

–¿Qué le preocupa más?

–Ahora mismo, y quizás sea producto de la edad, sólo me preocupo de disfrutar cuando salga al escenario, algo que antes ni me lo hubiera planteado, estaría atacada. Pero ahora no. Mi meta ahora mismo es disfrutar del espectáculo, sólo quiero sentirme satisfecha yo misma con mi trabajo.

–¿Le echa muchas horas de ensayo?

–La verdad es que sí, me meto en el estudio a las nueve de la mañana y salgo a las seis de la tarde. Y esta calor que estamos teniendo...

–Hábleme más de este nuevo espectáculo...

–Bueno, se llama ‘De reaño’. Me gustó siempre esa palabra, y me puse a buscar su etimología, que viene de vísceras, de tripas. Me sentí identificada porque al fin y al cabo el arte es profundo y personal, por eso he decidido ponerle ese título. Lo he dividido en tres partes, una que se centra en la raíz y donde bailo por seguiriyas, y es el número en el que más identificada me siento, simplemente porque me cuento muchas cosas a mí misma; en la segunda parte hablo de la búsqueda, de esa sensación que tenía en Japón cuando estaba sola, sin tu familia, y la hago por tarantos; y luego una tercera con la que pretendo exhibir la felicidad que siento actualmente, y que mejor que bailar por alegrías.

–El Festival de Vejer arrancó el pasado año pero parece que ha calado en el calendario flamenco, ¿cuál cree que son sus claves?

–Sobre todo el esfuerzo y el cariño que le dedica su directora, Charo Cruz, que ha creído plenamente en él. Charo es una apasionada del flamenco y eso se nota a la hora de poner en pie esta iniciativa, todo está hecho con ese amor y eso lo percibimos también los artistas. Creo que es un apoyo mutuo, entre artistas y organización y espero que pueda consolidarse.