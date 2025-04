La jerezana Carmen Ramírez, beca Fulbright: "Me apasiona transmitir la investigación a alumnos"

El camino la llevó hasta la Arqueología. Un largo trayecto que ya inició siendo una niña, cuando se ‘disfrazaba’ (para ella era muy real) de arqueóloga con sus particulares pantalones y una sonrisa decidida a descubrir grandes tesoros de la historia. Casi termina en Medicina, carrera que inició en la Universidad de Cádiz, y que dejó para hacer lo que realmente le gustaba.

Ella es Carmen Ramírez Cañas (Jerez, 1997). Es investigadora predoctoral FPU 2021 en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y ha sido seleccionada para recibir una de las prestigiosas becas Fulbright, que le permitirá realizar una estancia de investigación de seis meses (enero-junio de 2026) en la Universidad de Chicago, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en el ámbito de las humanidades. Graduada y máster en Arqueología por la Universidad de Sevilla, Ramírez Cañas obtuvo en ambos títulos el Premio Extraordinario Fin de Estudios al mejor expediente académico. Actualmente, desarrolla su tesis doctoral en el programa de Doctorado en Historia-Arqueología, centrada en el estudio del santuario costero de La Algaida (Sanlúcar de Barrameda), con un enfoque innovador sobre los contactos culturales y los discursos identitarios en los santuarios del suroeste peninsular durante la II Edad del Hierro. Su trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación nacional 'Tarteso Olvidado (en los Museos) 2. Redes urbanas vs paisajes rurales', que dirigen los investigadores Eduardo Ferrer y Francisco José García. Además, Ramírez Cañas lidera el proyecto 'Guardianas de la memoria. Análisis arqueológico y resignificación histórica de los roles femeninos en las comunidades fenicio-púnicas del sur de Iberia', financiado por el Instituto de la Mujer, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en los contextos rituales de estas culturas.

Gracias a la beca Fulbright, podrá continuar sus investigaciones en la Divinity School de la Universidad de Chicago, referente internacional en el estudio de las religiones antiguas y la arqueología del Mediterráneo y el Próximo Oriente. Su estancia le permitirá integrarse en un entorno académico de excelencia, colaborando con el Department of Classics y el Institute for the Study of Ancient Cultures (ISAC), centros punteros en su campo de estudio. Su proyecto en Chicago, titulado Sea of Memories: Archaeological Analysis of Iron Age Coastal Sanctuaries of Southern Iberia, tiene como objetivo desarrollar un marco teórico-metodológico para el análisis de los espacios cultuales, explorando las identidades y dinámicas de pertenencia cultural en los santuarios fenicio-púnicos del sur peninsular. Asimismo, se espera que esta colaboración sirva de base para tender puentes con el ISAC y fomentar futuros proyectos comunes.

La convocatoria Fulbright 2024 ha concedido solo 34 becas en toda España, seleccionadas entre más de 140 candidaturas. La beca de Carmen Ramírez Cañas forma parte del programa general, financiado conjuntamente por la Comisión Fulbright y el Gobierno de España.

La jerezana ha realizado también una estancia en Roma, durante tres meses en 2024, en el Instituto de Patrimonio Cultural; y ahora en verano se marcha dos meses a la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford.

Cuenta Carmen que a la hora de optar a esta beca, uno de los puntos que más valoraba la comisión era la carta de motivación. "Yo puse que tenía claro desde el principio que mi vocación es la investigación, un mundo que ofrece bastantes limitaciones si no tienes una cobertura familiar que te permita enfocarte en ello, tal como era mi caso, así que la excelencia académica era la única vía para poder estar donde estoy y tener la oportunidad de ir a EEUU con esta institución tan prestigiosa. Su ayuda sería la que iba a permitir que mi carrera y mi trayectoria despegasen".

Tras esta beca, "a mí me gustaría continuar con la docencia en la universidad, en cualquier parte del mundo, porque me apasiona transmitir la investigación a alumnos que de verdad estén interesados en conocer la Arqueología y la historia de nuestra región".

¿Y qué se llevará Chicago de Carmen? "Pues... (risas), va a sacar de mí el conocimiento y la experiencia en la arqueología del suroeste peninsular. Es cierto que ellos tienen muchos proyectos en Próximo Oriente, y conocen muy bien la arqueología de la zona, pero yo puedo aportar mi perspectiva de la disciplina arqueológica de los proyectos en los que he trabajado y estoy trabajando aquí, porque ellos tienen un enfoque un poco más clásico, filológico y antropológico".

Respecto a la Arqueología en nuestra zona, Ramírez destaca que es una tierra “con muchísimos yacimientos, como Asta Regia, que hay que potenciar. Y en el caso de La Algaida, que es mi estudio principal, es un yacimiento que ahora mismo es una explanada cubierta por una losa de cemento y no se ve nada. Hay una valla de protección en un estado lamentable y realmente el visitante que pasa por allí, sobre todo senderistas, no puede apreciar el gran legado cultural que hay. Mi sueño sería conseguir financiación para potenciar la arqueología de nuestra región, algo que es mucho más difícil aquí que fuera de España, pero muy necesario. Creo que las administraciones no son conscientes del aporte social que hacemos con nuestro trabajo. Parece que la Arqueología y la Historia no son útiles, que no aportan a la sociedad, y es una pena. Es todo lo contrario porque cuando viajamos buscamos conocer la historia y el pasado de esos lugares”.