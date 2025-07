Una jerezana entra a formar parte del elenco del musical de Audrey Hepburn

Since 1953 Productions ya ha elegido a los protagonistas de 'Buscando a Audrey. The Musical': Teresa Abarca (Adri), Miguel Ángel Belotto (Bob), Marta Arteta (Norma), Javier Enguix (Howard), Miriam Madrid (Madre Lucas), Érika Bleda (Hermana Reggie), Roger Berruezo (Sam), Edu Mayo (Melvin) y Dulcinea Juárez (Amanda).

Un elenco que completan los talentos andaluces de Ángel Padilla (Cabra), la mencionada Erika Bleda (Málaga) y la jerezana Lucía Riccioli; además de Zoe Buccolini, Ian Paris, Catalina Rodríguez, Yelena Lafargue, Gaena Pacareu, Daniela Quiros, Lisa Bertarnd, Zulema Santana, María Reina, Diana Banafau, Marta Manotas, Laura Figuis, Inés Hernández, Clara Casals, Leticia Cardoso, Joana Quesada, Nerea Gonzalez, Anita Escrivá, Zuhaitz San Buenaventura, Ariel Juin, Fran Espinar, Pep Guillem, Alexis Abreu, Guillem Gamel, Guillem Fole, Iago De Bernardi, Mario Hornero, Daniel Mena, Adrián Sabio, Yoankis Matos, Adrián García, Miguel Mateos y Enric Marimon.

La actriz Teresa Abarca.

El director Juan Luis Iborra afirma que “hay 3 pilares fundamentales para presentarse al casting de un musical: buena interpretación, nivel alto de baile y excelente de canto. En este caso vimos a más de 1.200 personas. Encontrar a la actriz que interpretara a Adri, que de alguna manera interpreta a Audrey en el musical, fue complicado porque buscábamos algo que ni se aprende ni se estudia: que tuviera ese halo de ser especial, que desprendiera esa magia que tenía Audrey, que al entrar en una sala llamara la atención de todos. Además, evidentemente, que tuviera un nivel de interpretación, canto y baile excelentes. Y Teresa Abarca cumple con todos los requisitos”.

'Buscando a Audrey nos sitúa en Broadway, a dos semanas del estreno del musical con más expectación de la historia: 'Audrey Hepburn, el musical'. Sin embargo, el director y el productor tienen un problema muy grande: ¡no han encontrado aún a la protagonista! ¡No tienen a Audrey!

'Buscando a Audrey' es una comedia musical que rinde homenaje al mito de Audrey, a la estrella de Hollywood, a la mujer elegante, cargada de bondad, simpatía y solidaridad. Un espectáculo que eleva su figura a la de una auténtica leyenda.

'Buscando a Audrey' cuenta con libreto de José Ignacio Salmerón, un guion con profundas raíces cinematográficas que evoca permanentemente su vida y obra. Salmerón es actor y productor de numerosos éxitos teatrales. Ha trabajado en todos los principales canales de televisión y en las cuatro grandes cadenas de radio. La música original de uno de los grandes compositores del panorama musical, Fernando Velázquez, ganador de un Premio Grammy y un Goya, y creador de las bandas sonoras de grandes éxitos del cine como Lo Imposible, Ocho Apellidos Vascos o El Orfanato.

'Buscando a Audrey' se presentará en un espacio que se está construyendo especialmente para la ocasión: un teatro modular, con capacidad para más de 1.400 personas y creado a la medida del musical. El Teatro Audrey se ubicará en el distrito Fuencarral – El Pardo, en la Ronda de la Comunicación. Sus más de 4.600 m2 construidos incluirán salas de ensayo, zona para exposiciones, camerinos, salas de reuniones, espacios para eventos y la más completa equipación técnica.

Esta gran producción sorprenderá, emocionará y divertirá tanto a los fieles seguidores de la mítica Audrey, como a los amantes del cine, de los musicales y de la música, e incluso a sus fans más jóvenes que quieran conocer cómo se forjó la leyenda y cómo su personalidad, su carisma, elegancia y humildad conquistaron al mundo.

Audrey Hepburn marcó un antes y un después en Hollywood, convirtiéndose en un mito por su forma de entender y vivir la vida. Hoy, cuando solo quedan cinco años para celebrar el centenario de su nacimiento, sigue encabezando los rankings de moda, estilo, belleza y elegancia; se han escrito más de trescientos libros sobre su figura, se han realizado documentales y series y su vida continúa de plena actualidad en los medios de comunicación. Audrey dedicó sus últimos años a la labor humanitaria como embajadora de UNICEF, y defendió con pasión los derechos de la infancia, dejando un legado imborrable de esperanza y amor.

'Buscando a Audrey' ofrecerá su estreno mundial en Madrid en diciembre de 2025. Las entradas se encuentran a la venta en El Corte Inglés y en nuestra web www.buscandoaaudrey.com