La jerezana Rocío Marín, fichada por El Terrat para su nueva coproducción teatral

Tras presentarse en el Festival de Mérida el año pasado e iniciar una gira por diferentes localidades del territorio español, Las Asambleístas (Las que tropiezan) llega al Teatro La Latina de Madrid, donde hará temporada del 25 de septiembre al 13 de octubre. Esta coproducción de El Terrat y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ya ha pasado por Mérida, Blanes, San Fernando, Torrevieja y El Ejido y ya lo han visto más de 15.000 espectadores en total desde su estreno.

El montaje cuenta con un elenco de primera categoría formado por las actrices Sílvia Abril, Gabriela Flores, Maribel Salas, Maite Sandoval, Pepa Zaragoza y la jerezana Rocío Marín.

El gaditano José Troncoso, director del espectáculo, confiesa que llegar con Las Asambleístas (Las que tropiezan) a La Latina "me hace muchísima ilusión, no solamente porque en Madrid la podrá ver mucha gente a la que quiero, sino porque además fue el teatro de una gran empresaria como Lina Morgan, un templo del humor en su tiempo, y me parece que esa energía nos viene muy bien para reírnos haciendo humor con la historia que vamos a contar".

Sobre el elenco, Troncoso añade que trabajar con las actrices "ha sido maravilloso. Fíjate que no lo llamaría ni trabajar. Hemos estado creando juntos y lo que el público va a ver es el resultado de ese proceso de creación. Sobre todo ha sido un proceso de aprendizaje para mí, de una escucha muy atenta a sus preocupaciones, a lo que nos preocupa a todos y a todas, y a expresarlo desde la comedia, a darle una vuelta y hacer que todo ese material tan importante se fuese contado de una forma lúdica, brillante y disfrutona”.

La obra está basada en el texto La Asamblea de las Mujeres de Aristófanes de 392 a.C. y se presenta como una comedia en verso de protagonismo femenino que supone una crítica sin tapujos a la desigualdad entre mujeres y hombres y al sistema político establecido.

En esta versión contemporánea del clásico, las protagonistas llevan años y años, siglos, tropezando una y otra vez con las mismas piedras, los mismos errores. Unos errores causados en su gran mayoría por las leyes creadas por los hombres.

Lideradas por Praxágora (Sílvia Abril), juntas deberán robar la ropa de los hombres y colarse en la asamblea para conseguir así cambiar las leyes establecidas por otras más justas e igualitarias. Pero solo tendrán el tiempo de una noche para atravesar el gran bosque que lleva hasta la colina donde se celebra la asamblea al despuntar el día. Y la oscuridad del camino está llena de peligros y espejos en los que verán reflejadas sus propias vidas. Enfrentándose a ellas y a sus miedos, deberán resolver qué leyes son las que realmente harán que todo cambie por fin, de una vez por todas y para siempre.

Tarragona, San Javier, Cáparra, Sitges y Bilbao son algunas de las ciudades donde también se podrá disfrutar del montaje antes de que llegue a Madrid. Toda la información sobre la gira de 'Las Asambleístas (Las que tropiezan)' por la geografía española se puede consultar en elterrat.com Las entradas para la temporada en La Latina ya se pueden adquirir a través del enlace teatrolalatina.es.

El Terrat

El Terrat remonta su trayectoria en 1989 con su primer proyecto 'El Terrat de Ràdio', un programa radiofónico dirigido por Andreu Buenafuente que se emitía por Radio Reus (Cadena SER). Aquel espacio humorístico sorprendió por su frescura y capacidad de innovación y fue la primera semilla de la productora.

Durante todos estos años de carrera, la compañía ha producido con éxito numerosos programas de televisión y radio, podcasts, espectáculos teatrales, libros, publicidad y formatos digitales. En el campo de las artes escénicas, El Terrat acumula experiencia desde sus inicios. A lo largo de toda su trayectoria se ha especializado en la producción de diferentes formatos de comedia, desde el monólogo teatral hasta el teatro musical de gran formato. El área teatral de El Terrat siempre ha sido una de las inquietudes empresariales de la productora y se ha caracterizado por apostar por propuestas teatrales de calidad, convirtiéndose así en un sello de garantía artística. Además, El Terrat es el creador del festival de comedia, SINGLOT Festival, que ha celebrado cinco ediciones en Sant Feliu de Guíxols, un encuentro dirigido al público general y la industria.

En resumen, El Terrat es una de las productoras españolas de referencia de humor y entretenimiento que durante sus más de 30 años de trayectoria ha buscado constantemente la innovación en estos campos.

Grupo Pentación

Pentación Espectáculos fundada en 1988, es una empresa de iniciativa privada, cuyo objetivo es producir, promocionar y distribuir espectáculos teatrales. Pentación apuesta por una renovación del lenguaje, los temas y los autores teatrales. En 36 años haciendo teatro, Pentación ha puesto en escena más de 200 espectáculos, entre producciones propias y producciones ejecutivas y distribuciones. Ha conseguido más de 90 premios, entre ellos el Premio MAX 2005 al mejor productor privado. En la actualidad, Jesús Cimarro es el director del Grupo Pentación que gestiona además los teatros La Latina, Bellas Artes y Reina Victoria en Madrid.