El jerezano Juan Carlos León publica 'La noche de San Juan', un universo para recordar

Jerez. Año 1983. Una urbanización recién construida observa cómo entre las disfunciones propias de un crecimiento desorganizado se mezclan descampados, obras, campos de fútbol improvisados, amigos, primeros amores, primeras peleas… A su vez, en un contenedor más grande, España se despereza en su democracia y se enfrenta a demonios como el paro, la delincuencia o la drogadicción.

La segunda novela de Juan Carlos León, tras 'Nada nos puede ir mal' (West Indies, 2021), se convierte en una crónica que no persigue ningún tipo de objetividad, donde un universo adolescente, despreocupado por definición y que navega sin rumbo, converge y diverge con un mundo adulto que continúa su marcha inexorable hacia un destino también por hollar.

'La noche de San Juan' (West Indies Publishing) relata una historia de iniciación, de construcción y afianzamiento de una amistad. Dani, un chico de trece años, se traslada a vivir junto con su familia a una nueva urbanización, donde entablará amistad con Jesús y Agustín, dos vecinos recién llegados. Junto con dos amigos de estos formarán un equipo de fútbol para disputar partidos en el descampado cercano contra el equipo de los bloques vecinos. Cuando se inician las obras en el terreno, los chicos sentirán una doble amenaza a la que tendrán que hacer frente: por un lado, el fin de su particular liga sin dirimir el último partido, y, por otro, el fin de la infancia.

Ninguna amistad se forja con la fuerza de aquellas de la adolescencia, en las que buscábamos un asidero para un mundo en perpetua metamorfosis. De eso nos habla 'La Noche de San Juan', llevándonos al marco de una España recién estrenada en los primeros ochenta, también adolescente a su manera.

Las páginas de 'La Noche de San Juan' se pueblan de personajes reconocibles y entrañables que conforman una historia coral y costumbrista.

Sobre Juan Carlos León

Juan Carlos León (Jerez de la Frontera, 1970). Como articulista, colabora en publicaciones como Jot Down Magazine, Jot Down Sports, Ruta 66 o Rock Bottom Magazine. Como escritor, es el autor de los ensayos musicales '¿Quién cantará en tu entierro?' (Jot Down Books, 2018) y 'Mujeres con nombre de canción' (West Indies Publishing, 2019) y de la novela 'Nada nos puede ir mal' (West Indies Publishing, 2021).