El jerezano Agustín Castilla-Ávila lleva sus 'Bodegones del silencio' a París y Nueva York

El guitarrista, compositor y artista gráfico jerezano Agustín Castilla-Ávila lleva su arte a Nueva York y a París con sus 'Bodegones del silencio'. Concretamente, en la ciudad del Río Hudson, el autor ha expuesto tres de sus obras en una exposición colectiva llamada 'Musical Connections', en la Galería Loft 393, dentro del Festival The Village Trip. La muestra ha estado comisariada por Klay-James Enos y por William Anderson.

Respecto a París, Castilla-Ávila inaugurará en el Colegio de España, el próximo 7 de octubre. Allí lo hará de forma individual, con trece obras, la mayoría de ellas creadas en 2025. "Hoy en día, vivimos en un mundo muy ruidoso, a menudo rodeados de bullicio o de música. Para muchas personas en todo el mundo, es muy difícil experimentar el silencio. Creo que el silencio ha cobrado tal importancia en nuestra sociedad, que ha adquirido el valor que tradicionalmente ha tenido la música", apunta el autor.

Basándose en estas creencias, Castilla-Ávila intenta plasmarlas utilizando la representación gráfica del silencio de la misma manera que se ha utilizado históricamente la representación gráfica de la música. "Con la representación gráfica de los silencios musicales creo retratos de diferentes personas o representaciones de paisajes mediante símbolos conectados con las personas o los paisajes. Las obras son simultáneamente partituras musicales e imágenes gráficas, y se pueden presentar tanto acústicamente en un escenario o visualmente en una galería".

Hay que destacar que el jerezano ya tiene confirmada fecha de exposición en Jerez para el mes de septiembre de 2027, en la galería Espacio Abierto.