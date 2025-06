El jerezano Agustín Castilla-Ávila organiza en Salzburgo el VI simposio microtonal 'Mikrotöne: Small is beautiful'

La Universidad Mozarteum y la iglesia Sacellum de Salzburgo acogerán, del 2 al 6 de julio, el VI simposio microtonal 'Mikrotöne: Small is beautiful', organizado por el compositor y guitarrista jerezano Agustín Castilla-Ávila. Una cita bienal que cumple su décimo aniversario.

Una propuesta que contempla un programa con 39 conferencias y talleres con especialistas de 16 países que presentan aspectos muy diversos de la microtonalidad, incluyendo nuevas ideas y nuevas composiciones. Habrá cinco conciertos, con Ángel Blanco, Georg Vogel, el estreno de la ópera 'Micromégas' de Jonathan Dawe, Galan Trio y el Cuarteto de Guitarras Kohr. El simposio es una colaboración de la Internationale Gesellschaft für Ekmelische Musik, la Universidad Mozarteum, KHG Salzburg y la Roger Shapiro Fund for New Music.

La Internationale Gesellschaft für Ekmelische Musik (Sociedad Internacional de Música Ekmélica) fue fundada el 18 de junio de 1981 por Franz Richter Herf y Rolf Maedel. La música ekmélica, desarrollada por ambos profesores, convirtió a Salzburgo en un nuevo centro de música microtonal, por lo que se consideró necesario coordinar futuras actividades artísticas y científicas en una sociedad. 44 años después de su fundación, Salzburgo sigue siendo un centro internacional de música microtonal. Agradecemos profundamente a cada institución y persona por su apoyo, y a cada participante por hacerlo posible.

El título 'Small is Beautiful' (Lo pequeño es hermoso), utilizado por la Sociedad Internacional de Música Ekmelica para su simposio, es una cita del filósofo y Premio Nobel Alternativo, nacido en la región de Salzburgo, Leopold Kohr.

Además de este congreso, Castilla-Ávila va a celebrar dos estrenos como compositor, 'Okkupation' para Trío de Piano con el Galán Trío, y 'The thinker of the small' con el Cuarteto de Guitarras Kohr.