El jerezano Aitor Vázquez Torres gana las dos modalidades del XVI Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical

El compositor jerezano y director de orquesta Aitor Vázquez Torres ha resultado ganador de las dos modalidades del XVI Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical. En la modalidad orquestal, el jurado acordó por unanimidad conceder el premio a su obra Fenda, tras las jornadas de trabajo celebradas en el Pazo da Ópera de A Coruña con la Orquesta Sinfónica de Galicia, en las que se interpretaron también las obras finalistas Shunya, de Manuel Contreras, e Ideograma, de Juan Cruz Guevara. El jurado destacó de la obra ganadora “su coherencia formal, claridad en los gestos y conocimiento técnico de los recursos de la escritura orquestal”.

Este premio se suma al obtenido en la modalidad de ensemble, concedido el pasado mes de noviembre por la obra Sonora – Unha fisura da poesia, convirtiendo a Aitor Vázquez Torres en el único compositor premiado en ambas categorías en esta edición del certamen.

El jurado del XVI Premio Internacional Andrés Gaos de Composición Musical estuvo presidido por la representante de Cultura, Natividade González, y formado por César Aires Oliveira Melo Nunes Viana, José Manuel López López, María Domínguez Pérez, Haruna Takebe y Juan Antonio Cuéllar Sáenz, actuando como secretaria Manuela Muñiz Souto.

El Premio Internacional Andrés Gaos, que alcanza su decimosexta edición, mantiene su papel como concurso de referencia en el ámbito de la creación musical contemporánea. Entre los ganadores de ediciones anteriores del Premio Gaos de Orquesta se encuentran nombres como los de Eduardo Soutullo, Ramón Humet, Manuel Martínez Burgos o Xavier Pagés i Corella.