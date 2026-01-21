Nuria Barrera Bellido firma el cartel anunciador del Vía Crucis de las Cofradías de Jerez

La Unión de Hermandades de Jerez realizará el próximo 14 de febrero en Claustros de Santo Domingo la presentación de su anual ‘Guía de Cuaresma’. Se trata de un acto en el que, además, dará a conocer los pormenores del Vía Crucis de las Cofradías de Jerez 2026 que tendrá lugar el día 23 de febrero, primer lunes de la nueva Cuaresma.

Se trata de un acto piadoso que en esta ocasión contará con la organización de la Hermandad de la Yedra y con un cartel anunciador que llevará la firma de la prestigiosa y conocida artista sevillana Nuria Barrera Bellido.

Nacida en Carmona y residente en Sevilla, Nuria Barrera cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de la capital hispalense entre los años 1991 y 1996, obteniendo la Licenciatura en Restauración y Conservación de Obras de Artes. Destaca especialmente por su pintura, a la que imprime marchamo propio basado en un muy interesante manejo de la luz, absoluta protagonista de una obra que se extiende por toda la geografía andaluza, así como por buena parte del territorio nacional y también lejos de nuestras fronteras. De hecho, no es extraño encontrarla en Los Ángeles, Nueva York, Miami, Monterrey, Londres, Manchester, París, Toulousse, Bruselas, Múnich, Berlín, Viena, Roma o Milán.

Desde 2017, Nuria Barrera ha participado en numerosas exposiciones tanto Individuales como colectivas, e igualmente en proyectos como la muestra por el IV Centenario del nacimiento de Murillo, la colectiva ‘Macarena’ a beneficio de la Asistencia Social de la Hermandad de la Macarena, la exposición por el I Centenario de la marcha ‘Amarguras’, o la realizada en conmemoración del IV Centenario del Cristo de la Conversión.

Además fue directora artística de la exposición 'Centenario: 100 Obras de Amor' organizada por la Hermandad Matriz de Almonte, en el Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío, e igualmente participó en la elaboración de un mural para la segunda planta de Traumatología del sevillano Hospital ‘Virgen Macarena’ y el ‘Mural de la Esperanza’, para la planta UCI de dicho centro.

Especializada en la cartelería cofradiera, son innumerables los carteles surgidos de su producción pictórica. Sin ir más lejos, durante 2025 realizó el cartel para el Pregón Universitario de la sevillana Hermandad de los Estudiantes, el cartel de la Romería de Pentecostés de la Hermandad del Rocío de Barcelona, y los carteles de Semana Santa de Loja, Puente Genil, Padul o Aracena, "todos ellos excelentemente recibidos por la crítica especializada", según ha recalcado la Unión de Hermandes.