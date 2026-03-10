El jerezano José de los Camarones, nominado a los Premios de la Música Independiente

'Aventuremos la vida', el más que celebrado disco de José de los Camarones, continúa en camino ascendente tras terminar el año con una gira cuyo punto y aparte fue una actuación en Finlandia, en el marco del prestigioso Womex. Y si 2025 finalizó de la mejor manera posible, el nuevo año se presenta no menos interesante para el cantaor.

Un artista tan singular, por cierto, que pasó de vender marisco en su Jerez natal a posar para Gucci. Y es que 'Aventuremos la vida' acaba de ser nominado como Mejor Disco de Flamenco en los Premios de la Música Independiente (MIN) que organiza la UFI. El fallo del jurado se conocerá durante una gala que se celebrará el próximo día 25 de marzo.

Mientras tanto, José de los Camarones continúa con la preparación de un espectáculo que servirá como aperitivo para su nueva gira. Se trata de 'Los flamencos no van a la Barbería', un concierto junto a Capullo de Jerez que reafirma su estatus como cantaor en una cita clave para la escena, la Bienal de Flamenco de Sevilla.

El concierto será el 30 de septiembre y estará acogido por el Teatro Alameda. Uno de tantos en un 2026 que nos traerá muchas sorpresas de este flamenco, roquero, psicodélico, amante de la filosofía y la poesía mística. Y es que, como bien apunta el propio artista, "las moléculas se buscan y encuentran".

Auténtico genio y figura, José de los Camarones ha colaborado con artistas como El Canijo de Jerez, Los Estanques o María del Tango, y ha sido reconocido con premios como el Melón de Oro, el Candil de Manlleu o el Cante de Minas en La Llagosta, entre otras distinciones, además de protagonizar un showcase en el prestigioso encuentro internacional del WOMEX.

Sin abandonar nunca su oficio de vendedor de mariscos, este cantaor nacido y criado en Jerez de la Frontera es ejemplo de autenticidad y de cómo la pasión por el arte puede convivir con la raíz popular y cotidiana. Ya en su anterior disco, 'Anclé mi alma' (2022), comenzó a explorar la psicodelia y lo fronterizo, posicionándole en la escena nacional con una gira que emocionó a propios y extraños.

Su camino se afianza y amplía en el más reciente larga duración 'Aventuremos la vida', donde el compás flamenco convive con texturas experimentales, instrumentos ancestrales y una lírica que bebe tanto de la poesía mística de Santa Teresa de Jesús como de la intensidad de Bécquer u Omar Khayyam.

Producido por Josema Pelayo, grabado por Richard Rodríguez en Estudio La Bodega y masterizado por Óscar Autie en El Cerrito Records (California), supone un esfuerzo titánico a nivel de instrumentación: guitarras y bajos eléctricos, batería, teclados y percusión flamenca, pero también duduk armenio, baglamá turco o shehnai pakistaní; todo aderezado con texturas vocales, respiraciones y canto de garganta.

José de los Camarones atraviesa folk, flamenco, psicodelia y rock andaluz con enfoque contemporáneo. Una aventura, de profundidad poética y sonora inusuales, donde la mística se convierte en ritmo y el duende en viaje. Y que se expande sobre el escenario, donde despliega un magnetismo arrebatador. Sin duda, hablamos de una de las voces más arriesgadas e inspiradoras de la escena.