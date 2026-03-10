María Moreno, Premio del Público del Festival de Jerez 2026

María Moreno ha resultado ganadora del Premio del Público, organizado por Diario de Jerez, del XXX Festival de Jerez por su espectáculo 'Magnificat', representado con su compañía en el Teatro Villamarta el pasado jueves 5 de marzo.

"María Moreno es puro goce y disfrute: baile que absorbe el escenario, alegría contagiosa y la sabiduría de ser magnífica sin perder la sencillez", reseñaba la crónica de Diario de Jerez del espectáculo, firmada por Valeria Reyes, que explicaba que "en Magnificat, la bailaora gaditana dispone el escenario con las sillas populares de Andalucía. Las metálicas de los bares en donde se comen caracoles a media tarde en el mes de junio; las de plástico de las verbenas de verano en las que te quedas con la piel pegada y sudorosa -y resignificadas por Bad Bunny en la portada de Debí tirar más fotos-, y las de madera plegables que tanto sirven para los palcos en Semana Santa mientras comes pipas que para la feria cuando te sientas tras una ronda de sevillanas y rebujito. En definitiva, tenemos las sillas que evocan las fiestas andaluzas y los rituales colectivos".

Añade la reseña que "y durante la hora y poco que dura el espectáculo, vemos a una bailaora que no pierde fuelle, conectada por completo al escenario y a su elenco, puro nervio y torbellino. Le pregunto a mi compañero de la izquierda si por las mañanas irá a por el café haciendo una escobilla por el pasillo, y es que parece que quisiera sacarle tiempo al tiempo. Con todo, no es un horror vacui ni un movimiento ante un silencio incómodo, es simplemente que María Moreno no quiere perderse nada de esta fiesta".

Coinciden en las bondades del espectáculo de la Compañía María Moreno tanto Tamara Pastora, que elige el diálogo de Rosa Romero y María Moreno en el momento performativo de Magnificat, como Juan Garrido, que opta por la Moreno bailando con el mantón en silencio. Y también coincide Fermín Lobatón en destacar a la bailaora gaditana, que fue Premio Revelación del Festival de Jerez en el año 2017 por 'Alas de recuerdo'.