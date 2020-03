Un jerezano crea una plataforma para el respeto al Himno de España en la final de la Copa del Rey de fútbol

Se llama Juan Manuel Muñoz, es empresario y se autodefine como "un activista quijotesco". Hace años, cuando este jerezano vivía en Madrid, puso en marcha la plataforma digital "Tío Pepe siempre en Sol" y la movilización y el apoyo de decenas de miles de personas fue un éxito que contribuyó a que el luminoso de González Byass siga siendo un referente de la Puerta del Sol (eso sí, en la azotea de otro edificio al original).

Ahora tiene en marcha una iniciativa mucho más ambiciosa y también complicada: la plataforma "Pro Respeto al Himno de España en la final de la Copa del Rey". Se trata de un proyecto para recoger adhesiones a través de una página web y en las principales redes sociales, a las que se podrá acceder esta misma semana. "Cuando me enteré de que la final de la Copa del Rey la iban a disputar dos equipos cuyas aficiones vejan, ofenden a la mayoría de españoles, pensé que no era justo", explica a este periódico refiriéndose a los seguidores de Real Sociedad y Athletic de Bilbao, muchos de los cuales ya han anunciado que pitarán al Himno de España cuando suena por la megafonía del Estadio de la Cartuja de Sevilla el próximo 18 de abril, con la presencia prevista de Su Majestad el Rey Felipe VI en el palco.

El proyecto de Juan Manuel Muñoz, que asegura estar recibiendo ya apoyos desde toda España y de América antes de haber abierto la web, tiene una "hoja de ruta" de al menos cinco años. "Esto no es algo que se vaya a conseguir en dos días", admite, "y la idea es que ese respeto al Himno vaya mucho más allá de la Copa del Rey, que cambie conciencias". De la misma forma indica que la Copa del Rey "no es un acontecimiento exclusivo de Sevilla, pues ya hay aficionados vascos que están alquilando pisos en Rota".

El jerezano quiere reunirse con los presidentes de la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao, así como con la ministra de Deporte "para hacerles llegar nuestro sentir, que son bienvenidos en Andalucía y aquí se les abren las puertas a todos los que nos visitan, pero ya que vienen a nuestra casa y son bien recibidos, que al menos no ultrajen los símbolos y se burlen de un Himno que representa al 99% de los habitantes de España".

Muñoz define su plataforma como "una iniciativa noble y dialogante" con la que espera cambiar la actitud "irrespetuosa" de muchos aficionados que, como también sucede en Cataluña, pitan al Himno de España, y recuerda que en otros países incluso se ha legislado para que eso no ocurra. "En Francia hasta se suspendió un partido por pitar a La Marsellesa", recuerda.

Por último, el impulsor de esta iniciativa ha querido dejar muy claro que no se trata de un proyecto político, que no se identifica con las siglas de ningún partido político y que a todas las personas que quieran colaborar con el mismo se les exigirá una declaración jurada de no estar afiliado a formación política alguna. "Esta plataforma no entra en política, es una iniciativa de ciudadanos de a pie ajena a cualquier partido", subraya.

Una empresa de Jerez, iMageCreative.es, se está encargando del desarrollo de la página web y de las redes sociales de esta plataforma a nivel nacional e internacional.