El jerezano Juan Manuel Ruiz Salamanca, finalista del Premio Azorín de Novela

El jerezano Juan Manuel Ruiz Salamanca ha sido uno de los nueve finalistas del Premio Azorín de Novela, uno de los galardones literarios más destacados del panorama narrativo en España. En la edición de este año se presentaron 735 manuscritos procedentes de distintos países.

La gala de entrega del premio se celebró el pasado 5 de marzo en Alicante. Aunque la noticia tuvo repercusión en medios de ámbito nacional y en la comunidad valenciana, la procedencia de los autores finalistas no se hizo pública durante el anuncio del fallo, por lo que la presencia del autor jerezano no había trascendido hasta ahora en el ámbito local.

Residente en Jerez, el autor presentó una novela ambientada en un pueblo andaluz marcado por el paisaje de los olivares y por el clima social de los años de la Guerra Civil. La historia gira en torno a la investigación de la muerte de una joven —un suceso ajeno al propio conflicto— que poco a poco revela una red de silencios, poder, prejuicios y secretos que afectan a toda la comunidad.

La obra explora temas como la memoria, la moral social y el peso de las estructuras de poder en pequeñas comunidades, en un contexto donde la frontera entre deber, fe y justicia se vuelve cada vez más difusa.

El Premio Azorín de Novela, convocado por la Diputación Provincial de Alicante y el Grupo Planeta, se ha consolidado como uno de los certámenes literarios más relevantes del ámbito hispano, con una amplia participación internacional cada año.

Aunque no consiguió el premio, la condición de finalista supone un importante reconocimiento y sitúa la obra entre las nueve novelas seleccionadas por el jurado entre los cientos de originales presentados en esta edición.