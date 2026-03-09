José Mercé vende en treinta minutos todas las entradas de su concierto en Melilla

El cataor jerezano José Mercé ha colgado en apenas media hora el cartel de no hay entradas para el concierto que ofrecerá en Melilla la próxima semana, el jueves día 19, con motivo del décimoquinto aniversario del Teatro Kursaal-Fernando Arrabal.

Las entradas se pusieron a la venta por Internet y en las taquillas del teatro a las 11.00 horas de este lunes y en muy pocos minutos se agotaron las entradas del patio de butacas y las plateas inferior y superior, las de mejor visibilidad.

Las entradas del anfiteatro, el conocido como 'gallinero', tardaron más en venderse, pero en poco más de media hora estaba ya todo agotado, por lo que el concierto del cantaor jerezano registrará un lleno absoluto en una de las actuaciones más importantes del año en el Teatro Kursaal coincidiendo con sus tres lustros de vida.

El artista del barrio de Santiago es considerado una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo, con más de cinco décadas de trayectoria, en las que ha contribuido a acercar el flamenco al gran público sin perder la esencia del cante jondo y en la que ha sido distinguido con numerosos reconocimientos.

Actualmente se encuentra inmerso en la gira 'José Mercé canta a Manuel Alejandro', un proyecto en el que el cantaor rinde homenaje al prestigioso compositor jerezano reinterpretando algunas de las canciones más emblemáticas de la música española desde una perspectiva flamenca.

Este espectáculo está recorriendo distintos escenarios del país con gran éxito de público y recalará ahora en Melilla con un concierto programado a las 20.30 horas el próximo jueves 19 de marzo.