El jerezano que soñó con transformar las motosierras tras cortarse la pierna en un accidente laboral

El 3 de septiembre de 2015 la vida del jerezano Pedro Luis Velázquez dio un giro. Durante unos trabajos de poda en el paseo marítimo de Palmones (Los Barrios) resultó herido de gravedad al cortarse en una pierna con una motosierra y durante su estancia en el Hospital tuvo una 'revelación'.

"Soy jardinero de vocación y de profesión, llevo 20 años en el mundo de la jardinería. Me especialicé en poda de altura de árboles y palmeras y he trabajado en numerosas empresas, desde peón hasta llegar a ser jefe de equipo de poda. En 2015 tuve un grave accidente de trabajo. Me corté con la motosierra la pierna derecha en la zona inguinal, sin llegar a dañar la arteria femoral, por suerte, pero ocasionándome muchos otros daños: desgarro total del cuádriceps, pérdida de vena safena, pérdida de casi toda la sangre, parada cardiorrespiratoria teniendo que ser reanimado mediante desfibrilador... Las secuelas que me dejó este fatal accidente, por increíble que parezca, son pérdida de la funcionalidad del vasto interno del cuádriceps derecho, pérdida de un 70% de fuerza en la pierna derecha y numerosas cicatrices en ambas piernas", cuenta Velázquez.

Permaneció dos meses sin poder moverse en una cama, tuvo que volver a aprender a caminar y completó una dura rehabilitación. Y durante todo este tiempo en su cabeza resonaba una idea: "mejorar la seguridad de las motosierras inventando un nuevo sistema para frenar la cadena en caso de que el operario tropiece, se resbale o se le escape la mano izquierda de la empuñadura".

"Es sabido por nuestra propia experiencia y avalado con estudios científicos la reacción involuntaria del cuerpo humano, y en este caso nos tenemos que centrar en las manos, que es la de intentar aferrarnos a algo cerrando con fuerza nuestras manos. En el caso de tener la motosierra en nuestras manos y con esa reacción involuntaria de aferrarnos a algo, lo que hacemos es presionar el acelerador, como me pasó a mí en mi accidente, provocándome graves daños", cuenta el jerezano.

"Estando en el Hospital San Juan Grande, después de comer cerré los ojos para dormirme y de repente visualicé una motosierra por piezas, ¿sabes? Eso se llama diseño explosionado. Me puse a anotar lo que había visto y ya ahí empecé a darle vueltas al tema para hacer realidad una pieza de seguridad que esté incluida en la máquina y evite accidentes como el mío", subraya el profesional. Tras estos años de recuperación física y trabajo sobre el papel, Velázquez ya tiene la patente europea de un nuevo sistema de freno de cadena de motosierras.

El jerezano ha invertido todos sus ahorros para llegar a conseguir la patente y ahora espera que "la Comisión Europea de Prevención lo estudie y haga que las motosierras del mercado lleven el sistema o que alguna empresa se ponga en contacto conmigo para cederles los derechos de explotación o que me la compren".