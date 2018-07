Tres jerezanos en los Premios Extraordinarios de Bachillerato

Nueve alumnos de Secundaria del Altillo obtienen el C2 Proficiency

El denominado Certificate of Proficiency in English, conocido como C2, es el nivel más alto que ofrecen los exámenes de Cambridge, y equivale al nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. A esta prueba, que tiene varias convocatorias al año, se presentaron el pasado mes de mayo nueve alumnos del CDP Laude Altillo School, que han logrado aprobarlo. La noticia, no obstante, está en el hecho de que se trata de alumnos de 4º de Secundaria, ya que a este examen se presentan, por regla general, personas adultas o, como mínimo, que cursan la última etapa de Bachillerato. Miguel Ángel Garrán, responsable del centro, ha mostrado su "enorme satisfacción que viene a confirmar que los estándares de inglés del Altillo School están al máximo". "Para nosotros, es un orgullo que algunos de estos chicos, que empezaron en Educación Infantil, hayan llegado al máximo nivel, y si a ello añadimos que se marcharán del centro también con el B2 de francés, creo que refrenda el trabajo que estamos haciendo", añade. Garrán defiende el inicio del idioma "desde edades tempranas, es cuando se aprovecha esa capacidad cognitiva". Del mismo modo, celebró la noticia de que su alumno Alejandro Barea, haya logrado el Premio Extraordinario de Bachillerato con la máxima nota en la provincia.