Los jerezanos esperan más de 15 días de media para tener cita con su médico

Los jerezanos esperan más de dos semanas de media para obtener una cita con su médico de cabecera. La situación en los centros de salud se complica y los usuarios colpasan las urgencias extrahospitalarias y la del propio Hospital de Jerez ante la imposibilidad de ser atendidos por su médico de cabecera.

En algunos centros como Jerez Centro, La Granja, Jerez Sur y La Milagrosa, los jerezanos no pueden acceder a la agenda online de sus doctores, encontrándose en muchos casos un mensaje que dice que "en este momento no podemos ofrecerle este tipo de consulta para el profesional seleccionado". El Sindicato Médico apunta que esto aparece cuando sobrepasan las dos semanas sin hueco en la agenda del profesional.

Desde el Colegio de Médicos de la provincia subrayaron este martes que según los epidemiólogos, en los próximos días se producirá el punto álgido de este brote epidémico de enfermedades respiratorias de origen vírico, por lo que se espera que la situación en los ambulatorios empeoren. Los usuarios ya se están encontrando con esperas de horas en los centros para ser atendidos de urgencias por otros médicos e incluso por enfermeros, e incluso citándoles a última hora del día para que un profesional realice el diagnóstico, sobrecargando al personal.

En Pediatría no hay tantos problemas para solicitar una cita, encontrándose horas disponibles en la misma semana en la que se entra en la aplicación.

Juan Benjumeda, del Sindicato Médico, explica que "hay mucho malestar entre el personal y mal ambiente en los centros. Las urgencias de Jerez Centro y La Milagrosa están sobrecargadas. Estamos perdiendo el poder acudir a tu médico de referencia y esto ocurre, no sólo por la alta incidencia de patologías respiratorias, sino porque el SAS no cubre la propia plantilla".

"Hay bajas sin cubrir, jubilaciones que siguen sin tener sustitutos, otras jubilaciones previstas que por supuesto no tiene personal a la vista para cubrir la plaza... Se incumple el propio compromiso de la Junta de Andalucía de reducir los cupos de los médicos, y nos seguimos encontrando a profesionales que tienen hasta 1.500 pacientes (en San Benito, por ejemplo)", denuncia Benjumeda.

El Sindicato Médico lamenta que se sigan ofreciendo "contratos precarios" que 'empujan' a los médicos a no apostar por la Atención Primaria como carrera profesional, así como que los que sí se quedan en los centros de salud, "no cuentan con gran estabilidad laboral, con contratos anuales con los que no pueden ni pedir una hipoteca".