Dos jerezanos, preseleccionados para el 40º Premio BMW de Pintura

El Premio BMW de Pintura cerraba el pasado mes de julio la convocatoria de su 40 aniversario batiendo récord histórico de participación, con 1.904 candidaturas presentadas entre las categorías de Pintura (1.689) y de Arte Digital (215).

Tras un intenso proceso de selección, el jurado ha seleccionado las obras preseleccionadas de esta edición. Un total de 30 obras para la categoría de Pintura y de 11 para la categoría de Digital. De entre todas ellas, saldrán las obras finalistas de esta 40ª edición, que se darán a conocer en el mes de octubre. Serán en total 8 para la categoría de Pintura y 4 para Digital. De ellas saldrán las obras ganadoras, que se darán a conocer en la gala de entrega de premios que tendrá lugar en noviembre.

El jurado de esta edición número 40 reúne a grandes nombres del mundo del arte contemporáneo, como Antonio López, pintor, escultor y dibujante; Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, fundadora y presidenta de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Guillermo Solana, director artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y Lucía Casani, directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Los preseleccionados al Premio BMW de Pinturas son: Amaya Suberviola (Mendavia, Navarra, 1993), An Wei Lu Li (Madrid, 1990), Andrea Leria Oses (Barcelona, 1980), Carlos Cañadas Ortega (Granada, 1998), Clara Sánchez Sala (Alicante, 1987), Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, 1986), Daniel de la Barra (Perú, 1992), Elisa Pardo Puch (Madrid, 1988), Elvira Amor (Madrid, 1982), Fermín Moreno Martín (Bilbao, 1970), Guillermo Velasco Páez (Córdoba, 1992), Ignacio Martínez Vergara (Albacete, 1990), Igor Arrieta Varela (Hondarribia, Guipúzcoa, 1971), Imon Boy (Málaga, 1991), Jose Castiella (Pamplona, 1987), José Ramón Amondarain (Donostia-San Sebastián, 1964), Kepa Garraza (Berango, Vizcaya, 1979), Marc Badía Quintana (Barcelona, 1984), Marta Beltrán Ferrer (Granada, 1977), Natalia Suárez Ortiz de Zárate (Vitoria-Gasteiz, 1994), Nuria Mora (Madrid, 1974), Oscar Seco (Madrid, 1964), Pedro Gamonal (Cáceres, 1960), Pepe Baena (Cádiz, 1979), Silvia Olabarría (Bilbao, 1974), Simón Sepúlveda (Chile, 1989), Taxio Ardanaz Ruiz (Pamplona, 1978), Txus Meléndez Arranz (Bilbao, 1964) y Víctor González (Jerez de la Frontera, 1996).

Y los preseleccionados a la categoría del Premio BMW de Arte Digital son: Abel Jaramillo Arévalo (Badajoz, 1993), Amaya Hernández Sigüenza (Madrid, 1980), Chino Moya (Madrid, 1976), Elaia Blades (Donostia-San Sebastián, 1984) Elisa Villota Sadaba (Bilbao, 2000), Irati Cano Alkain (Donostia-San Sebastián, 1993), Jorge Otero López (Segovia, 1976), Juan Carlos Bracho Jiménez (La Línea de la Concepción, Cádiz, 1970), Katherinee Fiedler (Perú, 1982), Marcos Santiago Colombo Migliorero (Argentina, 1992), y Yese Astorla (Argentina, 1991).

Sobre el Premio BMW

Desde su creación en 1986, el Premio BMW de Pintura ha evolucionado junto al panorama artístico español, consolidándose como uno de los galardones más prestigiosos del país. Con 40 años de historia, más de 29.000 artistas han participado en este certamen, que se ha adaptado a las nuevas tendencias y reafirma el compromiso del Grupo BMW con las formas contemporáneas de expresión artística, incluyendo el ámbito digital. Esta edición celebra los cuarenta años de compromiso y apuesta por la cultura y el arte en nuestro país por parte del Grupo BMW.