Jesús F. Creagh presenta en Jerez su libro sobre las carreras oficiales de la Semana Santa de Andalucía

La Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez acogerá este jueves, 5 de marzo, a las 19:30 horas, en su sede social de la calle Consistorio, la presentación oficial del nuevo libro de Jesús F. Creagh, una obra que se perfila ya como referencia imprescindible para el estudio de la Semana Santa andaluza. Será introducido por el cofrade de la Hermandad de Loreto Eduardo Velo García.

Un autor de sólida trayectoria cultural y cofradiera

El escritor Jesús F. Creagh Álvarez de Toledo, natural de Sevilla, ha desarrollado desde su juventud una intensa vinculación con el mundo de las letras y con el ámbito cofradiero. Formado en el colegio de los Padres Escolapios y posteriormente en la Facultad de Derecho de Sevilla, Creagh ha ocupado cargos de relevancia en diversas hermandades, llegando a ser Hermano Mayor de la Sagrada Cena con tan solo 28 años, y desempeñando responsabilidades similares en la Hermandad Sacramental de San Ildefonso. También formó parte del Consejo de Cofradías de Sevilla. Su actividad profesional lo llevó a presidir el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, y su labor cultural incluye colaboraciones en prensa, participación en la Junta Directiva del Ateneo Hispalense y la publicación de artículos y tribunas en el diario ABC. En 2018 recibió de manos del Papa Francisco la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, entregada por el entonces arzobispo Juan José Asenjo. Como autor, Creagh ha publicado las obras ‘La Profecía de Sevilla’, ‘Esto no estaba en mi libro de Historia de Sevilla’ y ‘La undécima plaga’, esta última centrada en la pandemia del Covid‑19.

Una obra inédita sobre las Carreras Oficiales de Andalucía

El libro que ahora presenta, 'Las Carreras y recorridos Oficiales de la Semana Santa de Andalucía', constituye el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre los itinerarios oficiales que siguen las cofradías en las capitales andaluzas. La obra analiza en profundidad las carreras oficiales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Guadix y Jerez, abordando su origen, evolución histórica, transformaciones urbanísticas y su papel en la organización moderna de las hermandades.

El volumen combina rigor histórico, documentación gráfica y una exhaustiva consulta de archivos, estatutos, reglamentos y ordenanzas. Además, examina cuestiones clave como la gestión de sillas y palcos, la seguridad, el control de aforos, la participación económica de las cofradías y el impacto social y cultural de estos recorridos en cada ciudad. La segunda parte del libro incorpora cuadros comparativos, planimetrías, estadísticas y datos técnicos, ofreciendo una visión global y precisa de la diversidad de modelos existentes en Andalucía.

Un acto de especial interés para investigadores y cofrades

La presentación de este 5 de marzo permitirá conocer de primera mano el proceso de investigación y las conclusiones de un trabajo que aspira a convertirse en obra de referencia para estudiosos, cofrades y amantes de la Semana Santa. La asistencia a este acto académico es de libre acceso hasta completar aforo.