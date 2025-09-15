Jesús Rubiales y Venenciadores SL llevan el arte de Jerez a Alemania e Inglaterra

En apenas diez días, la empresa jerezana Venenciadores SL, capitaneada por su gerente Jesús Rubiales, ha presentado con orgullo la tradición de la venencia jerezana en dos de los escenarios internacionales más relevantes: Frankfurt y Londres.

La primera cita tuvo lugar en la Museumferfest de Frankfurt, la gran fiesta de los museos. Allí, gracias a la iniciativa del Patronato de Turismo de la Costa del Sol de Málaga, Venenciadores SL participó durante tres días ofreciendo a miles de visitantes moscatel de Málaga, servido con maestría y acompañado de jamón ibérico recién cortado. Para la ocasión estuvieron presentes Jesús Rubiales y Jesús Rubiales Jr., junto con un maestro cortador, quienes se convirtieron en auténticos embajadores de la tradición y el sabor andaluz.

Días después, en Londres, con motivo de la IMPA 2025, una de las ferias profesionales más importantes del mundo en el sector de abastecimiento de buques, Venenciadores SL volvió a llevar el arte del Jerez más allá de nuestras fronteras.

Jesús Rubiales, en la IMPA 2025 de Londres.

Allí, de la mano de la compañía Bayport, que desde hace más de diez años confía en la empresa jerezana para agasajar y brindar con clientes y amigos, se alzó de nuevo la venencia para ofrecer el mejor Jerez, símbolo de hospitalidad y excelencia.

Con estas dos destacadas participaciones internacionales, Venenciadores SL reafirma su papel como referente en la difusión de la cultura del vino de Jerez, llevando su arte y tradición a cada rincón de Europa.