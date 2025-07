John Stamos se unirá al concierto que The Beach Boys ofrecerá en Jerez

The Beach Boys ha anunciado que el actor, productor y músico estadounidense John Stamos se unirá como invitado especial a la gira española de la mítica banda californiana, que recalará el próximo 29 de julio en Tío Pepe Festival 2025 en uno de los conciertos más esperados de esta edición de Veranea en la Bodega. John Stamos ya se unió previamente al grupo de renombre internacional en fechas seleccionadas de su gira Endless Summer Gold 2024, celebrando así el 50 aniversario de su imprescindible álbum.

La relación entre John Stamos y The Beach Boys se remonta al 4 de julio de 1985, fecha en la que participó por primera vez en un concierto oficial con la legendaria banda en un multitudinario espectáculo frente al Monumento a Washington, seguido en directo por casi un millón de personas. Desde entonces, Stamos ha buscado acercar la música atemporal de The Beach Boys a las nuevas generaciones, destacando al grupo en la exitosa serie Full House (Padres Forzosos) y en otras producciones televisivas posteriores. Durante casi cuatro décadas, Stamos ha mantenido una amistad duradera con sus integrantes y ha formado parte de numerosos conciertos alrededor del mundo, cautivando al público con su energía y pasión. También ha aparecido en varios videoclips de The Beach Boys, incluyendo el que él mismo dirigió para la canción Hot Fun in the Summertime. Una de sus contribuciones más memorables fue su participación en el exitoso sencillo Kokomo, que alcanzó los primeros puestos de las listas. Stamos describe con entusiasmo la música de The Beach Boys como “música del corazón”, explicando que “pasa por alto el cerebro y va directamente al corazón”.

The Beach Boys, parte de la banda sonora vital y emocional de varias generaciones de amantes de la música y una de las bandas más aclamadas por la crítica, revolucionó para siempre el universo del pop con su inconfundible y característico sonido de armonías vocales. Su concierto del 29 de julio en el enclave monumental bodeguero promete escribir un antes y un después en la memoria musical de quienes se den cita esa noche de verano en Jerez de la Frontera.

Una de las bandas más importantes de todos los tiempos

The Beach Boys continúan siendo referentes de la música y la cultura, impulsados por nuevos proyectos que celebran su legado. En 2024 se estrenó en Disney+ el documental The Beach Boys, que ofrece una mirada integral al recorrido de la banda desde sus humildes inicios hasta convertirse en uno de los grupos más influyentes de la historia. Dirigido por Frank Marshall y Thom Zimny, el filme incluye material inédito, entrevistas con miembros históricos como Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine y Bruce Johnston, así como testimonios de figuras destacadas de la industria como Lindsey Buckingham y Janelle Monáe. La banda sonora del documental, disponible a través de Capitol/UMe, presenta grandes éxitos del grupo junto al tema inédito Little Blue Bathing Suit interpretado por Stephen Sánchez.

En 2023 fueron homenajeados en el especial televisivo de CBS Grammy Salute to The Beach Boys, que contó con actuaciones de artistas como Beck, Brandi Carlile, Michael McDonald, Pentatonix, St. Vincent, Weezer, Norah Jones, John Legend y Mumford & Sons, entre otros. Más recientemente, el cofundador y principal letrista de la banda, Mike Love, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores 2025, formando parte de una distinguida generación junto a Michael McDonald, Tom Johnston y Patrick Simmons de The Doobie Brothers; George Clinton; Ashley Gorley; Rodney ‘Darkchild’ Jerkins y Tony Macaulay. Love ha sido reconocido por su profunda contribución al mundo de la música durante la gala celebrada el pasado 12 de junio en la ciudad de Nueva York.

La actuación de Tío Pepe Festival 2025, en la Bodega Las Copas, forma parte de su The Sounds of Summer Tour. Las entradas pueden adquirirse en la página web de Veranea en la Bodega www.veraneaenlabodega.com.

Cultura comprometida con el entorno

Veranea en la Bodega renueva su compromiso con la sostenibilidad como uno de los pilares esenciales de su identidad. El que ya es uno de los grandes eventos culturales y enogastronómicos del verano español se reafirma este 2025 en su modelo cultural de gestión consciente, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con el desarrollo económico del entorno. A lo largo de sus once ediciones, Veranea en la Bodega ha sabido trasladar el estilo de vida y la esencia que rodean a Tío Pepe, convirtiendo este espacio enoturístico, gastronómico y cultural único en una de las principales citas musicales de España. Carlos Santana, Jethro Tull, The Beach Boys, Gloria Gaynor, Ana Belén, Paloma San Basilio, Luis Fonsi, María José Llergo, Mikel Erentxun o Coque Malla son sólo algunos de los nombres propios del excepcional cartel de Tío Pepe Festival, que se desplegará entre el 12 de julio y el 16 de agosto en el enclave monumental bodeguero de Jerez.

Uno de los aspectos clave de la estrategia medioambiental de Veranea en la Bodega pasa por su consumo energético: el 100% de la electricidad utilizada durante el festival procede de fuentes renovables. Gracias a un parque solar fotovoltaico propio que aprovecha el sol de Andalucía, González Byass reduce la dependencia externa y contribuye activamente a la descarbonización. La movilidad interna del festival también responde a criterios sostenibles al emplearse vehículos eléctricos, buggies y trenes alimentados con energía 100% renovable; mientras que la digitalización de procesos -como la gestión de entradas y comunicacionespermite minimizar el uso de papel. Además, el evento cuenta con un sistema integral de reciclaje para vidrio, papel, cartón y plásticos, y fomenta la reutilización de vasos, botellas y embalajes.

Las bodegas Tío Pepe promueven en paralelo un consumo responsable entre los asistentes a los tres ciclos musicales de Veranea en la Bodega - Tío Pepe Festival, Solera y Compás y Tío Pepe Comedy-, así como a las distintas experiencias enogastronómicas diseñadas, fomentando hábitos de disfrute consciente. El compromiso ambiental de la iniciativa impulsada por González Byass se extiende a toda la cadena de valor. La planificación de recursos se realiza con criterios de eficiencia, ajustando la compra de alimentos para evitar desperdicios, lo que permite reducir el uso innecesario de agua, suelo y energía en su producción. Asimismo, se prioriza el uso de productos de temporada y proximidad, lo que no solo mejora la calidad gastronómica del evento, sino que reduce significativamente su huella de carbono. En el plano logístico, Veranea en la Bodega colabora exclusivamente con proveedores y empresas subcontratadas del entorno local para la construcción de infraestructuras, la instalación tecnológica y la provisión de materiales. Esta decisión estratégica impulsa la economía de la zona, al tiempo que disminuye las emisiones asociadas al transporte. Todo este modelo de gestión se articula bajo estrictos estándares de seguridad y salud en el trabajo, avalados por la certificación ISO 45.001, que garantiza entornos seguros para trabajadores, colaboradores y público.