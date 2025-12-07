Jornada ‘Hombres cuidando para la Igualdad’ el próximo viernes día 12 en Jerez

Cartel de las Jornadas Hombres por la Igualdad que organiza el Ayuntamiento de Jerez

El Ayuntamiento de Jerez continúa trabajando en la dotación de herramientas de formación que permitan fomentar la sensibilización en Igualdad de la ciudadanía, desde el compromiso con la implicación necesaria de mujeres y hombres.

La Delegación de Igualdad y Diversidad abre el plazo de inscripción para participar en la Jornada 'Hombres cuidando para la Igualdad', que se celebrará el próximo viernes 12 de diciembre, en la Casa de las Mujeres.

Este curso está enmarcado en uno de los ejes del Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029, en concreto el referente a Cuidados y sostenibilidad de la vida.

Esta actividad está incluida en las acciones de sensibilización del Programa Hombres por la Igualdad, dentro de sus objetivos de impulsar el compromiso de los hombres a favor de la igualdad y contra los machismos.

En este marco, desarrolla desde hace más de veinticinco años diversas iniciativas para seguir impulsando en los hombres modelos de masculinidad igualitaria, cuidadora y comprometida con la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres.

La Jornada Hombres Cuidando para la Igualdad reconoce y pone en valor los cuidados que siguen realizando mayoritariamente las mujeres a la vez que promueven el compromiso masculino por el equilibrio en los cuidados y la conciliación para la plena convivencia en igualdad.

La jornada comenzará a las 9.30 horas con las ponencia ‘Los hombres ante los cuidados en igualdad’, a cargo de Josetxu Riviere Aranda, miembro de la Red Estatal de Hombres por la Igualdad. Posteriormente se celebrará la mesa de experiencias ‘Dos hombres en los cuidados’, con Pedro Melgar Romero, profesor de Primaria jubilado y Pablo Quirós González, del proyecto Hombres en Cambio.

La mañana continuará con una lectura de textos a cargo de diferentes representes del tejido social de Jerez, con el título ‘Palabras para los cuidados en igualdad’, con la participación de Coral García Gago, vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de la Mujer; Juan Bautista Jiménez Morales, vicepresidente ciudadano del Consejo del Voluntariado en Jerez; Francisca Pazo Martín, representante del Consejo Local de las Personas Mayores de Jerez; Andrea Ramos Velázquez, representante de la Mesa Local de la Juventud; y José Ramón Alcalá-Zamora Pérez, de la Red de Hombres Igualitarios y Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad.

Las inscripciones pueden solicitarse hasta el miércoles 10 de diciembre en los teléfonos 956.149123 y 956.149946 y a través del email hombres.igualdad@aytojerez.es

Por otro lado, con este mismo objetivo incluido en el Plan de Igualdad para la Ciudadanía 2025-2029 de implicar a los hombres en los cuidados para lograr un equilibrio con las mujeres en materia de conciliación de la vida familiar, personal y laboral, este jueves 11 se impartirán dos cursos destinados a la plantilla municipal, impartidos por Josetxu Riviere Aranda.

Los bloques temáticos serán: Las mujeres y los hombres ante la conciliación; Masculinidad, cuidados y corresponsabilidad; Masculinidad, igualdad y cuidados en el mundo laboral; Masculinidad, salud y cuidados; Buenas prácticas en materia de conciliación y cuidados en igualdad.