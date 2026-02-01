Jornada de paseos junto al Guadalete

Bornos continúa desembalsando pero el cauce del Guadalete se mantiene estable en Jerez. La ausencia de lluvias intensas está permitiendo que el embalse se prepare de cara a las precipitaciones que se esperan en la provincia a partir del lunes. Tal como avanzó el viernes el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, lo ideal es que Bornos esté al 80% cuando lleguen las nuevas lluvias (ayer rondaba el 84%).

A pesar de este paréntesis en el mal tiempo, el Guadalete se mantuvo ayer sábado en nivel rojo, es decir, en los 6 metros (aunque bajó levemente en torno a las diez y media de la noche, que registró 5,9). La Junta mantuvo por ello la prohibición de volver a sus viviendas a alrededor de 150 vecinos de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas.

De momento, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología no prevén lluvias en Jerez a lo largo de la jornada del domingo y en Grazalema, tras días de récord, se esperan sólo precipitaciones escasas. Una buena noticia a la espera de lo que a partir de este lunes ocurra, ya que toda la semana se prevé lluviosa.

Mientras tanto, en esta calma tensa, muchos jerezanos aprovecharon la jornada de este sábado para acercarse al río Guadalete en distintos puntos de su cauce, como La Barca o La Cartuja, entre otras zonas del Jerez rural. La crecida del caudal, que ha provocado el desalojo de tantos vecinos, también ha dejado imágenes impresionantes que en algunos casos no se veían desde hace años. Por ello, muchos curiosos han aprovechado el día de sol para pasear junto al río, que en estos días ha recuperado terreno a pasos agigantados.