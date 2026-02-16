Jornada sobre Testamentos, Herencias y Donaciones este martes 17 en Jerez

El Sindicato de Pensionistas de CCOO de Cádiz ha organizado para este martes, 17 de febrero, una jornada informativa bajo el título 'Jornada sobre Testamentos, Herencias y Donaciones' que se desarrollará a las 11:00 horas en la sede sindical de Jerez de la Frontera.

Esta iniciativa surge tras constatar, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que el 36% de las personas mayores en España no han formalizado su testamento, una situación que el sindicato considera necesario revertir para garantizar la protección de los seres queridos. La sesión tendrá lugar en el Salón Multimedia de la segunda planta de la sede ubicada en la Plaza del Arenal, números 20-22.

El secretario general del Sindicato de Pensionistas de CCOO de Cádiz, Salvador Domínguez, ha manifestado que "hablar de testamento no es hablar de desgracia, sino de cuidar de los familiares cuando ya no se pueda hacer personalmente". En ese sentido, Domínguez ha destacado que la organización de esta campaña informativa busca "dotar a la clase trabajadora jubilada de herramientas legales claras para afrontar decisiones que afectarán a la totalidad de la ciudadanía en algún momento de su vida". Asimismo, el responsable sindical ha incidido en la relevancia de "conocer los derechos sucesorios para evitar conflictos futuros y asegurar una transmisión patrimonial ordenada".

Seguridad jurídica para los pensionistas

La ponencia será impartida por el abogado de los Servicios Jurídicos y del Gabinete Técnico de CCOO de Andalucía, Aurelio Garnica, quien ha analizado pormenorizadamente los aspectos esenciales de la masa hereditaria. Durante la jornada se abordarán las distintas clases de testamento y sus limitaciones legales, así como las consecuencias jurídicas que se derivan cuando se produce un fallecimiento sin que exista una voluntad expresada por escrito. Igualmente, se ha profundizado en la identificación de los herederos, el reparto de bienes y la compleja realidad de la renuncia a la herencia por motivos económicos.

Por otro lado, la sesión dedicará un espacio prioritario a la fiscalidad y los impuestos vinculados a la sucesión, así como a las diferencias sustanciales entre realizar una donación en vida o esperar a la ejecución de la herencia. En ese mismo orden de cosas, se analizaran los derechos que asisten a las parejas de hecho en la normativa actual, una cuestión de creciente demanda entre los usuarios de la asesoría jurídica del sindicato. La jornada concluirá con la resolución de dudas sobre la composición de los derechos y obligaciones que integran el patrimonio del causante.

Esta acción formativa se enmarca en la estrategia de CCOO de Cádiz para combatir la desinformación y la vulnerabilidad de las personas mayores en la provincia, un colectivo que enfrenta retos específicos ante una burocracia a menudo farragosa. El sindicato ha ratificado su compromiso de seguir ofreciendo asesoramiento técnico de calidad para asegurar que los pensionistas puedan ejercer sus derechos con plenitud y seguridad jurídica.