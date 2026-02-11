José Antonio Rueda, "preparado para volver a competir"
Motociclismo
El primer campeón del mundo andaluz rememora el título de 2025 en Moto3, habla de su recuperación tras el accidente en Malasia y mira con optimismo al futuro en su debut en Moto2
José Antonio Rueda y Andalucía, en la cima del mundo
Tras una temporada histórica y un título que confirmó su proyección, el piloto Pont Grup José Antonio Rueda trabaja ya en su regreso a la competición después del accidente que frenó su cierre de año. Con la mirada puesta en la recuperación, los test de pretemporada y el salto a Moto2, Rueda analiza su momento deportivo, el aprendizaje acumulado y los retos que plantea una categoría tan exigente como apasionante.
Pregunta.En primer lugar, ¿cómo estás llevando la recuperación? ¿Confías en estar al cien por cien para los test?
Respuesta.La recuperación va muy bien. Estoy muy contento viendo cómo está evolucionando todo y espero llegar en buenas condiciones a los test.
P.Aunque te perdiste los test de Valencia, no será la primera vez que te subas a la Moto2, ya que lo hiciste a mitad de temporada en Montmeló. ¿Cómo te ves encima de la moto y en qué aspectos crees que puedes sacarle mayor partido.
R.Es cierto que la moto que probé en verano era bastante antigua, por lo que no sabría decirte con exactitud, ya que ha cambiado mucho en los últimos tres o cuatro años. Por eso, todavía no tengo claro en qué puntos habrá que centrarse más. Sí tengo claro los aspectos en los que debo mejorar como piloto para adaptarme encima de la moto. Es una moto nueva para mí y el salto a Moto2 es muy distinto, así que habrá que ver cómo evolucionamos en los primeros test y en las primeras carreras.
“El salto a Moto2 es muy distinto y habrá que ver cómo evolucionamos”
P.En 2025 parecía que todo te salía con mucha facilidad, pero detrás de ello hay mucho trabajo y una figura clave, tu técnico Jordi Gallardo. ¿Qué te aporta su trabajo y de qué manera ha contribuido a la consecución del título?
R.La verdad es que para mí ha significado mucho. Encima de la moto me aporta muchísima confianza y era el cambio que más pedía durante los dos últimos años. El equipo lo hizo posible y, gracias a ello, he podido disfrutar mucho de esta temporada. Como bien dices, ha sido fruto de mucho trabajo y esfuerzo, tanto mío como del equipo. Entre todos hemos conseguido el título, que para mí es algo increíble, algo con lo que siempre he soñado.
P.La temporada pasada se pudo ver una dinámica de trabajo en la que no necesitaste aprovecharte de referencias, ni mirar quién iba detrás. ¿Crees que podrás mantener esa dinámica con el cambio de categoría o te tocará, en ese caso, ir tú detrás de otros pilotos?
R.Al principio creo que tocará ir un poco detrás de alguien para aprender, pero gracias a ese proceso también he conseguido mejorar mucho como piloto, saber cómo llevar mejor la moto y en qué aspectos debo seguir mejorando. Gracias a todo ese trabajo he aprendido a rodar más tiempo solo, a gestionar mejor las situaciones y a prepararme para llevar una moto más grande, como la que voy a pilotar este año. Creo que todo eso me va a servir mucho. En una categoría nueva siempre toca seguir aprendiendo, especialmente al principio y habrá que fijarse en los demás para ir dando pasos adelante.
"Conseguir un título era algo con lo que siempre había soñado"
P.Llegabas a esta temporada con Indonesia marcado en rojo en el calendario y allí te proclamaste campeón, aunque fue un final muy abrupto debido a la bandera roja. ¿Cómo viviste aquel momento de desconcierto? ¿Eras consciente de que ya eras campeón cuando llegaste al parque cerrado?
R.Sí, sabía que era campeón en el momento en el que vi la bandera roja. Durante la carrera siempre intenté mantenerme entre los tres primeros y, de hecho, no recuerdo haber pasado en ningún momento de la cuarta posición. Sabía que mi principal rival estaba séptimo u octavo, que era justo el límite que yo necesitaba para ser campeón si terminaba entre los tres primeros. Por eso, en cuanto apareció la bandera roja, tuve claro que ya era campeón. Fue un final un poco extraño, porque proclamarse campeón con una bandera roja no es lo más emocionante. Cuando llegué al parque cerrado no había nadie y resultó una situación bastante rara. Aun así, lo disfruté mucho.
P.¿Cómo te ves en Moto2, una categoría en la que han sufrido muchos pilotos en su primer año? ¿Qué tiene Moto2 que la convierte en una categoría tan compleja?
R.Creo que en Moto2 hay muchos pilotos con muchísima experiencia dentro de la categoría. Además, las motos son muy similares entre sí, lo que hace que sea muy difícil marcar esa pequeña diferencia necesaria para poder estar delante. Eso es lo que creo que la hace más compleja.
P.¿Y, por último, cuál sería tu deseo para 2026?
R.Terminar el año bien y disfrutarlo muchísimo, ya que será mi primera temporada en la categoría. Aprender todo lo posible y, si se puede pedir un poco más, luchar por alguna carrera.
