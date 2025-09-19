José Mateos celebra en el Jardín de Berta la presentación de ‘Los años decisivos’

La librería La Luna Nueva, la editorial Pre-Textos y la Asociación Pie de Página organizaron ayer la presentación en el Jardín de Berta de la novela ‘Los años decisivos’ de José Mateos, que contó con la introducción por parte de Cristóbal Gutiérrez Carrera.

‘Los años decisivos’ es una reflexión sobre la deriva ideológica de la sociedad contemporánea y sobre los cambios de paradigmas culturales que se han producido en España en las últimas décadas.